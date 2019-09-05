Yeşilköy-2 Konutları projesinde anahtar teslimi yapıldı

Yeşilyurt Belediyesinin iştiraklerinden Yeşil Yurt İnşaat’ın yatırımlarından ‘Yeşilköy-2 Konutları’ projesinde yapımı tamamlanan 56 daire, iki dükkan ve bir adet iş merkezinin anahtarları düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi.

Bostanbaşı mahallesinde ki Yeşilköy-2 Konutlarında düzenlenen anahtar teslim töreninde konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kurulduğu günden beri hayata geçirdiği yatırımlar ve ilçe genelindeki hizmetleriyle bölgesinde güven ve saygı duyulan bir kurum hüviyetine ulaşan Yeşil Yurt İnşaat’ın başarılı yatırımlarına bir yenisini daha eklediğini, sözleşme tarihinden 7 ay önce teslim edilen Yeşilköy-2 Konutlarının iç ve dış tasarımları, parkları, otoparkı, sosyal donatıları ve çevre düzenlemesiyle bölgenin cazibe değerine katkı sağlayacağını söyledi.

Projeye katılarak konut sahibi olan vatandaşlara hayırlı olsun dileklerini paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt Belediyesi olarak her alanda en güzel hizmetleri halkımıza ulaştırmaya devam ediyoruz. İştiraklerimizden Yeşil Yurt İnşaat ile İŞGEM’i hem tasarruf tedbirleri hem de güçlerini birleştirmek adına iki şirketimizi aynı çatı altında toplayarak hem sosyal tesis işletmeciliği hem de konut alanında ki yatırımlarımızın hizmet kalitesini yükselttik. Yeşil Yurt İnşaat başlatmış olduğu konut seferberliğiyle belediyemize ait atıl durumda olan parselleri projelendirip, ruhsatlarını alarak taşeron firmalar üzerinden yatırımlarını teker teker hayata geçirmektedir. Yeşil Yurt İnşaat dendiği zaman insanların güvendiği, saygı duyduğu ve itibar ettiği bir kurum akla gelmektedir. Yeşil Yurt İnşaat, Yeşilyurt Belediyesinin farkını ortaya koyan bir kurum olarak kalite seviyesi yüksek, hemşerilerimizin huzur ve güven içerisinde yaşadığı mekânlar kazandırmaya devam etmektedir. Yeşil İnci-1 ile Yeşilköy-1 Konutlarımızı süresinden çok önce teslim etmiştik, bugünde yine sözleşme bitiş süresinden 7 ay gibi erken bir zamanda Yeşilköy-2 Konutlarımızın anahtarlarını teslim etmenin gururunu yaşamaktayız. Bu projemiz akıllı ev sistemi baz alınarak son modern tekniklerle donatılmıştır. Otopark, çocuk oyun alanı, süs havuzu, çevre düzenlemesi ve yeşil alanlarıyla her yönüyle modern ve nezih alanlara sahiptir. 56 dairenin olduğu sitemizde iki adet dükkanımızın yanı sıra bir adette özel bir okulumuzun aldığı binamızda eğitim hizmetleri verilecektir. Son dönemlerdeki yatırımlarla gelişen ve büyüyen Bostanbaşı mahallemizin değişen kimliğine yakışan bir yatırımı bölgemize kazandırmaktan mutluluk duymaktayız. Projenin istediğimiz standartta hayata geçmesinde büyük emek sarf eden Yeşil Yurt İnşaat Genel Müdürümüze, yardımcılarına, teknik personellere ve müteahhidimize teşekkür ediyorum. Yeşilyurt Belediyesi olarak konutların olduğu bölgedeki ulaşım ağının güçlenmesi ve diğer düzenlemelerde gereken desteği verdik. Projemize katılarak ev ve dükkan sahibi olan tüm hemşerilerimize hayırlı olsun dileklerimi paylaşıyorum. Cenab-ı Allah huzur ve refah içerisinde burada yaşamalarını nasip etsin. Yeşilköy-2 Konutlarımız Malatya’ya ve Yeşilyurt’a hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Yeşilköy-2 Konutlarının hizmete sunmaktan onur duyduklarını ifade eden Yeşilyurt İnşaat Genel Müdürü Muzaffer Çelik ise, “Daha önce yapımını tamamladığımız Yeşil İnci-1 ile Yeşilköy-1 Konutlarımızdan sonra Yeşilköy-2 Konutlarımızı sahiplerine teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Normal teslimat tarihi 1 Mart 2020 olmasına rağmen Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’ın destekleriyle 7 ay önceden projemizi tamamlamış olduk. Akıllı ev sistemine sahip konutlarımızda 56 daire, iki dükkan ve bir adette iş merkezi bulunmaktadır. Şu anda devam eden Yeşil İnci-2 Konutlarımızı yıl sonunda, Yeşil Yaka Villalarımızı da 2021 Mart ayında inşallah teslim edeceğiz. Projelerimizin tamamlanma aşamalarında desteklerini hiç esirgemeyen Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’a teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Yeşil Yurt İnşaat’ın bugüne kadar ki yatırımlarıyla örnek bir yönetim mekanizmasına ulaştığını ifade eden AK Parti milletvekili Ahmet Çakır da, “Öncelikle Allah ağız tadıyla oturmayı ve yaşamayı nasip etsin, ev ve dükkanlarının anahtarlarını alacak olan tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun diliyorum. Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar ve ekibini tebrik ediyorum. Yeşil Yurt İnşaat, belediyeye ait şirketlerin yönetilmesine örnek olarak gösterilmesi gereken bir yapıya sahip olmasından memnuniyet duyuyorum. Belediyelerin bütçesi sınırlı ve kısıtlıdır. İyi yönetilen şirketler belediyeye çok daha dinamik olmayı, çok daha hızlı yatırım yapmayı sağladığı gibi ciddi anlamda ekonomik getirisiyle birlikte halka yönelikte bir hizmet aracı olarak değerlendirilmektedir. Hem sosyal tesislerin işletmesine yönelik hem de konut ve kentsel dönüşüm projelerin üretilmesini sağlayan şirketler olduğu gibi diğer yandan da alt yapı, belediye hizmetleri ve belediye ihaleleri noktasında katkı sağlayan şirketlerin varlığı,belediyelere ve kentlere çok güzel hizmetlerin gelmesine vesile olmaktadır. Yeşil Yurt İnşaat’ın bu anlamda başarılı yönetilmesi hiç şüphe yok ki Belediye Başkanımızın elini güçlendirmektedir. Mehmet Çınar Başkanımız başarılı hizmetlerin altına imza atarken, güzel hizmetler ürettiğini de yakından görmekteyiz. Başkanımızı ve ekibini bu tür yatırımların hayata geçmesinde verdikleri mücadele ve emekten dolayı kutluyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yeşilköy-2 Konutlarından ev ve dükkan alan vatandaşlara anahtarları teslim edilirken, daha sonra protokol üyeleri tarafından konutların açılış kurdelesi kesildi.

Yeşilköy-2 Konutları anahtar teslim törenine, AK Parti milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İl Başkan Vekili Mahmut Öner Özer, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Yeşil Yurt İnşaat Genel Müdürü Muzaffer Çelik, konut ve iş yeri sahipleri katıldı.