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Ekonomi Yeşilırmak Emlak Müdürlüğü, 26 adet taşınır ve taşınmazını satacak
Ekonomi

Yeşilırmak Emlak Müdürlüğü, 26 adet taşınır ve taşınmazını satacak

Samsun Yeşilırmak Emlak Müdürlüğü, 26 adet taşınır ve taşınmaz mallarının satışı için ihaleye çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 13:54:00 -
Yeşilırmak Emlak Müdürlüğü, 26 adet taşınır ve taşınmazını satacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre ihaleler 15.04.2021 tarih ve saat 10:00’da Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Yeşilırmak Emlak Müdürlüğü, Emlak Müdürü Makam Odasında yapılacak.

İhaleye ilişkin bilgiler  www.samsun.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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