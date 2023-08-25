Yeşilçam'ın 'Artist Ahmet'i' öldü! Son isteği ayakkabı boyacılığı yapabileceği bir kulübeydi...
Yeşilçam'ın vefasız yüzünü en yakından tanıyanlardan 'Artist Ahmet' lakaplı oyuncu Ahmet Cengiz, hayatını kaybetti.
Yeşilçam'daki birçok filmde rol alan, 15 yılını sinema oyunculuğuyla geçiren 'Artist Ahmet' 70 yaşındaydı.
Ahmet Cengiz, geçimini Gaziantep'in Nizip ilçesinde ayakkabı boyacılığı yaparak sağlıyordu.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde 1953 yılında doğan Cengiz; "Umudumuz Şaban", "Nerede O Eski Günler", "Islak Mendil", "Kara Gurbet", "Dokunmayın Dünyama", "Şaka Yapma" gibi filmlerde rol almış, bir setteki kavga sahnesinde burnu kırıldıktan sonra da Yeşilçam'a veda etmişti.
Cengiz son röportajında, ilerleyen yaşı nedeniyle artık ayakkabı boyamakta zorlandığını vurgulamış, yetkililere mesleğini yapabileceği bir kulübe temin etmeleri için çağrıda bulunmuştu.
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