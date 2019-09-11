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Yeşilboğaz: "Kadın cinayetlerinin iyi hali olmaz"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, kadın cinayetlerinde haksız tahrik ve iyi hal indiriminin kaldırılması gerektiğini söyledi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 13:00
Yeşilboğaz: "Kadın cinayetlerinin iyi hali olmaz"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, kadın cinayetlerinde haksız tahrik ve iyi hal indiriminin kaldırılması gerektiğini söyledi.


Yeşilboğaz, Başkan Yardımcısı Fatma Demircioğlu, yönetim kurulu üyesi Mahçe İnanoğlu Deprem, Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Şirin Güner ve merkez üyesi avukatlarla birlikte, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde eski eşi tarafından öldürülen öğretmen Kübra Aşkın cinayetinin ilk duruşmasına müdahil olarak katıldı.


2 yıl önce boşandığı eşi tarafından tabancayla vurularak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Davut D. hakkında müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasına mahkeme heyeti, Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi’nin müdahil olma talebini kabul etti.


Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, kadın cinayetlerinde haksız tahrik ve iyi hal indiriminin kaldırılması gerektiğini vurgulayarak, “Kadın cinayetlerinin iyi hali olmaz. Hukuk kuralları, yasalar, kağıt üzerinde yazı metinleridir. Onlara can veren, ruh katan yargıçların uygulamasıdır. Kadınlar öldürülmeden, onları koruma altına alan İstanbul Sözleşmesi uygulamaya geçmeden kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin önüne geçilmesinin mümkün olmayacağını bir kez daha hatırlatmak istiyorum” dedi.


“Eksilmek istemiyoruz"


Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Şirin Güner ise kadın cinayetlerinin politik olduğunu belirterek, “Kübra öğretmen için adalet istiyoruz. Sanıkların mahkeme heyeti karşısında, mağdurmuş gibi davranmalarına artık tahammülümüz kalmadı. Kadınlar olarak; öldüren sevgiyi istemiyoruz, eksilmek istemiyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 13:00
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