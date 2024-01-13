  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu kez dolar değil! Necmettin Batırel’den o yatırım aracı için şok eden uyarı: Pişman olursunuz, sakın almayın

ABD’den skandal “Türkiye” açıklaması! Tüh sizin suratınıza! Sizde hiç utanma arlanma yok mu be

Sürmek kadar bilmek de önemli! Aracınızı da iyi tanıyın

Ege'de hareketli saatler! Deniz Kuıvvetleri'nden nokta atışı!

CNN Türk'teki Fulya Öztürk'ün programına kalaşnikof yalanlaması! Hükümet duyurdu

İsrail için gizli ordu kurdular! CIA çalışanı ifşa etti, görev yerleri ortaya çıktı

Bölgeden petrol ve doğalgaz fışkırıyor! Türkiye o ülkeye çıkarma yapacak... Aramalar başlıyor

Ev sahibi ve kiracı arasında emsal karar! Kiracının tahliye davası bozuldu

CHP’de değişmeyen değişim! Dün ‘kırmızı halı’ bugün şehit edebiyatı

Japonya’dan Kuzey Kore hamlesi! Uyduları harekete geçirdi
Kobi Yeşil sanayi destek programı anlatıldı
Kobi

Yeşil sanayi destek programı anlatıldı

Yeniakit Publisher
2024-01-13 18:33:00 -
Yeşil sanayi destek programı anlatıldı

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Konferans Salonunda düzenlenen konferans düzenlendi. ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, “Kar elde etmek amacıyla değil aynı zamanda doğal kaynakların en etkin şekilde kullanılması ve geri dönüşüm sağlayacak özellikle solar enerji sistemi hem dünyamızı hem ülkemizi hem de bölgemizi ciddi şekilde ilgilendiriyor” dedi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Konferans Salonunda düzenlenen seminere, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, KOSGEB Güney Müdürü Ceyhan Bahadır Karataş, Oda Yönetim Kurulu Üyeleri ve üyeler katıldı.

“Bu yatırımlardan mutlaka faydalanmalıyız”

Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, “Değerli üyelerimiz, bu tür projelerde lütfen yer alın. Hem ekonomimize hem geleceğimize katkı sağlamak için bu yatırımlardan mutlaka faydalanmalıyız. Bu yatırımlar sadece kar elde etmek amacıyla değil aynı zamanda doğal kaynakların en etkin şekilde kullanılması ve geri dönüşüm sağlayacak özellikle solar enerji sistemi hem dünyamızı hem ülkemizi hem de bölgemizi ciddi şekilde ilgilendiriyor” ifadelerini kullandı.

“Küçük KOBİ’lerin KOSGEB’in can suyuna ihtiyacı var”

Geleceğin doğru yapılanmalar ve doğru yatırımlar ile şekillenebileceğini ifade eden Başkan Ahmet Çetin, “Bölgemizde sürdürülebilir bir yaşam sağlayabilmemiz için mutlaka ve mutlaka yenilikçi ürünlerin kullanılması gerekmektedir. Bölgemizde faaliyet gösteren küçük KOBİ’ler yeni girişimcilerin KOSGEB’in can suyuna ihtiyacı var. Haftada bir gün en az Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nda bir yetkilinin olmasını isterim. Üyelerimizin de sorularına ivedilikle dönüş yapalım” şeklinde konuştu.

“Hizmet için varız”

Ahmet Çetin, “Ne olursa olsun, KOSGEB veya diğer işlemler ile ilgili olarak sadece Odamızdan aldığınız hizmetler ile ilgili değil yapacağınız tüm işlemler ile ilgili kafanıza takılan her konuyu Oda’ya gelin, bizler sizi doğru yerlere yönlendirelim. Biz burada üyelerimize hizmet için varız” dedi. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin’in konuşmasının ardından KOSGEB Kobi Uzmanı İbrahim Taha Çeykel sunum eşliğinde katılımcıları bilgilendirdi. Çeykel, Yeşil Sanayi Destek Programı ile ilgili, başvuru koşulları, destek verilecek alanlar, destek miktarları, doğru başvuru nasıl yapılmalı gibi birçok konuda bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmenin ardından gerçekleşen sorun cevap kısmı ile program sona erdi.

ETB sektörel sorunları dile getirdi
ETB sektörel sorunları dile getirdi

Kobi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ETB sektörel sorunları dile getirdi

PANKOBİRLİK 51. Olağan mali genel kurulu yapıldı
PANKOBİRLİK 51. Olağan mali genel kurulu yapıldı

Kobi

PANKOBİRLİK 51. Olağan mali genel kurulu yapıldı

KUTO’da 2023 yılı Türkiye ekonomisi değerlendirildi
KUTO’da 2023 yılı Türkiye ekonomisi değerlendirildi

Kobi

KUTO’da 2023 yılı Türkiye ekonomisi değerlendirildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23