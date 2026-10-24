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Gündem Gece yarısı Çankırı'dan acı haber! Çok sayıda ölü var
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Gece yarısı Çankırı'dan acı haber! Çok sayıda ölü var

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Gece yarısı Çankırı'dan acı haber! Çok sayıda ölü var

Gece yarısı Çankırı'dan acı haber geldi. Bayramören ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi vefat etti, 1 kişi yaralandı.

Recep Yazıcı (77) idaresindeki 18 DA 586 plakalı otomobil, Sarıkaya köy yolundan ilçe merkezi istikametine seyir halindeyken Bey Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Otomobil, yamaçtaki ağaçlara çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Güçlükle ulaştıkları araçta inceleme yapan ekipler, sürücü Yazıcı ile otomobilde bulunan Ayşe Öztürk (56), Fatma Duman (74) ve Kibar Yılmaz'ın (74) olay yerinde hayatını kaybettiklerini belirledi.

 

Kazada yaralanan H.E. (58) ise ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazelerinin bölgeden alınması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Öte yandan araçtakilerin köye mantar toplamaya gittiği, kazanın dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

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