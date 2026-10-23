İşte Atatürk’ün izinden giden ADD tayfası! Atatürk maskesiyle kepazelik seansları

Atatürkçü Düşünce Derneği Sancaktepe Şubesi’nde gerçekleştirilen sözde drama etkinliğinde sergilenen saçma sapan hareketler, büyük tepki çekti. Etkinlik anına ait videonun sosyal medya platformlarında yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı hem tepki gösterdi hem dalga geçti

KAPISINDAN BİLE GEÇMEDİĞİMİZE ŞÜKRETTİK

İşte o yorumlardan bazıları: “İşte Atatürk’ün izinden giden tayfa”, “Tek işleri heykel dikip, saçmalamak”, "Bunlar ne yapıyor?", "Allah aşkına biri bana bunların ne yaptığını izah etsin" ve "Atatürk'ün düşüncesini yaşatmak bunlara kalmışsa yazık!", “Biz de hep Bu ADD’lerde ne yapıyorlar diye merak ediyorduk. Kapısından bile geçmediğimize bir kez daha şükrettik", “Heykel atölyesini aradı gözlerimiz”, “Ne bekliyordunuz? Laboratuvar kurup bilim çalışması mı yapacaklardı ya da kütüphane oluşturmalarını mı bekliyordunuz? Bir tek kendilerini çağdaş, kalan herkesi bağnaz gören dinozor tayfa bunlar, gülün geçin...”