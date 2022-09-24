Yeşil mercimekli erişte çorbası tarifi: Erişteli yeşil mercimek çorbası vitamin deposu

Yeşil Mercimekli Erişte Çorbası Tarifi İçin Malzemeler

1 litre su

1 adet kuru soğan

1 çay bardağı haşlanmış yeşil mercimek

1 çay bardağı erişte

1 yemek kaşığı tereyağ

1 yemek kaşığı zeytinyağ

Nane, karabiber

Terbiyesi için;

1 su bardağı yoğurt

1 yumurta sarısı

1,5 yemek kaşığı un

Yeşil Mercimekli Erişte Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır?

1 litre suyu tencereye koyalım önceden 5 dakika haşlanmış mercimeği ekleyip kaynamaya başlayınca erişteyi ekleyelim.

Kısık ateşte pişmeye bırakalım. Erişteler piştikten sonra terbiyesini hazırlayıp ekleyelim. Terbiyesi için 1 su bardağı yoğurt, yumurta sarısı ve unu pürüzsüz olana kadar çırpalım karıştırarak ilave edelim. Tereyağ ve zeytinyağını tavaya koyup soğanı küp küp küçük doğrayalım biraz kavuralım, nane ve karabiberi ekleyelim hazırladığımız sosu çorbaya ilave edip karıştıralım.

Bir kaç dakika daha pişirilir sonra çorbamız hazır.

Erişteli yeşil mercimek çorbası yoğurtlu nasıl yapılır?

Mercimeği haşlayıp suyunu süzün, Bir tencereye 6 su bardağı sıcak su alıp erişteyi ekleyin ve orta hararetli ateşte yumuşayana kadar pişirin, Haşlanmış mercimeği ekleyip karıştırın, Ayrı bir kapta yoğurt, yumurta sarısı ve unu pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.

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