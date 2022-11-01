Yeşil Camili mezunlar, Alanya’da buluştu

Bu yıl altıncısı düzenlenen Yeşil Camii Mezunları Geleneksel Buluşması, Antalya’nın Alanya ilçesinde gerçekleştirildi. İstanbul’un köklü Kur’an kurslarından olan Bayrampaşa Yeşil Camii mezunlarının katıldığı program, katılımcılardan tam not aldı. Yaklaşık 65 yıldır adeta bir “Hafız Fabrikası” gibi hizmet veren Kur’an Kursu’nun, bu buluşmaları düzenlemesinin tek bir amacı var: Eski ve yeni mezunları buluşturarak bir tecrübe aktarımında bulunmak.

Mezunlar buluşmasına, yine Yeşil Cami mezunlarından; Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Kocaeli İl Müftü Yardımıcısı Bahri Şamat, Bayrampaşa Yeşil Camii İlme Hizmet Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kartal, Yalova Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hüseyin Arslan, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Özcan Gökçebay ve Arnavutköy Taşoluk Yeşil Cami Baş İmam Hatibi İsrafil Kiracı katıldı.

“İyisini değil en iyisini…”

Yeşil Cami Mezunları ve Mensupları adına program detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Abdurrahman Demir, “Burada, kurslarımızın banisi merhum Abdullah Ustaosmanoğlu Hocaefendinin vasiyetini yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi ve ekledi:

“Bu yıl, her yıl yapmaya çalıştığımız buluşmalarımızın altıncısını gerçekleştirdik. Pandemi döneminde ara vermek zorunda kalmıştık. Kısa bir ara girmesine rağmen ve çeşitli zorluklarla birlikte bu yılki katılım oldukça yüksekti. Burada hedefimiz, hem Yeşil Camilileri hem de onların ailelerini bir araya getirmek, kaynaşmak ve fikir alışverişinde bulunarak halkımıza yönelik yapılan hizmetleri genişletmek. Abdullah Hocamızın bizlere bir vasiyetiydi bu: ‘İyisini değil hep en iyisini yapmaya çalışmak.’ Biz de hem bu vasiyeti gerçekleştirmeye çalışıyoruz hem de gelecek kuşaklara örneklik teşkil etmeye gayret ediyoruz. Hayırlara vesile olsun inşallah.”

“Cemaate değil, cemiyete!”

Yeşil Cami’nin ilk mezunlarından Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan ise “Yeşil Cami, cemaate değil cemiyete adam yetiştirmesiyle adından sıkça söz ettirmiştir. Bu noktada merhum Abdullah Hocamızın gayretleri ortadadır. Allah ondan razı olsun, mekanı cennet olsun” diye konuştu.

3 gün sürdü

Çeşitli sosyal aktiviteleri de içerisinde barındıran Yeşil Cami Büyük Türkiye Buluşması, 3 gün sürdü. Program hediye takdiminin ardından aile fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.