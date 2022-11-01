Yeşil bahane, rant şahane!

85 milyonun 84.5 milyonunun adını bile duymadığı “Golf sahası” tanımlaması ile, zevk düşkünlerinin oyunu golf için binlerce m2’lik alanı işgale devam etmeyi arzulayan bir avuç elit tabaka, mülk sahibi tarafından yapılmak istenen konut projesine karşı çıktılar...

İzmir Marşı’nı söyleyerek, işgal ettikleri tapulu alanın malik tarafından kullanılmasını önlemeye çalışan milyon dolarlık villaların sahipleri, bütün Türkiye’deki golf alanından daha büyük bir alanın, kendilerinin kullanımına bırakılmasını istediler.

Hayatında, bir tane başını sokacak evi zar zor edinmiş insanların, “Kentsel dönüşüm sonunda acaba ne olur” endişesi ile direndiğini gördük de...

Milyonlarca dolarlık malikanelerinde, bir de hakları olmayan alanları işgal ederek “Biz burada golf oynayacağız” dayatması yapanların, başkalarının mülkiyet hakkına saygısızlıklarını ilk defa görüyoruz..

Sözcü gazetesi, her zaman olduğu gibi, milyon dolarlık villa sahiplerinden yana olup, sanki yeşil katlediliyormuş gibi, işgalciler lehine algı üretmeye çalıştı...