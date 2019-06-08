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Yeryüzünde en büyük çirkinlik helalde sahtekârlık yapmak !..

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, kaleme aldığı yazısında 'helalde sahtekârlık yapmak' konusuna değindi.

08 Haziran 2019 Cumartesi 11:34
Yeryüzünde en büyük çirkinlik helalde sahtekârlık yapmak !..

Ramazanda dahi devam edebilen, Sahte Helal Logo Kullanımı Nereye Kadar!..

Kimsenin orta yerlerde bulunmadığı bir dönemde, GİMDES kuruluş tarihi olan 2005 yılından itibaren Helal ve Tayyib üretim konusunda Müslüman Ümmete hizmet etme vecibelerini yerine getirmek üzere çalışmalarını sürdürmektedir. Bu hizmetler sürdürülürken Ümmete karşı çok açık, çok şeffaf ve takva çizgisini muhafaza eden bir kurum olmaya dikkat ederek, GİMDES Helal ve Tayyib Standardından taviz vermeden yolumuza devam etmekteyiz.

Yaşadığımız zaman diliminde karşılaştığımız olaylar, “Helal, Haram, Helal Üretim, Helal Ürün’’ kavramlarının yeryüzünde değiştirilemeyeceği, üzerinde oynanamayacağı, kimsenin tekeline alamayacağı, sahtesini yapamayacağı gerçeğini bizlere hatırlatmaktadır.

Halbuki kendinden menkul uygulamalar baştan aşağıya yanlıştır, usulsüzdür, yasal değildir. Bu ifadeler ancak, kendisini ilgilendirdiği cihetle toplumun güvendiği bağımsız ve sırf bu konularda güvenilir uzmanların bulunduğu bir kurumun usulüne uygun yapacağı denetim çalışmalarından sonra vereceği belge ile geçerlilik kazanabilir. Aynı firmalar ürünlerinin etiketlerine, uluslararası yetkili kurumlardan belge almadan acaba ISO 9000 veya HAACP veya KOSHER veya VEGAN şartlarına uygundur diye bir açıklama notu koyabilir mi? Hayır asla koyamazlar.

Evet yakın zamanda bu kaos ortamına yeni malzemeler eklenerek devam etmektedir. GİMDES olarak Helal ve Tayyib ürün Sertifikalandırma hizmetine başladığımız tarihten itibaren bu olaylar ve düşünceler ile mücadele etmekteyiz.

Artık eskiye göre daha bilinçli ve şuurlu tüketici kitlelerin olduğunu görmezden gelerek, bazı şahıs ve firmalar, utanmadan “sahte Helal Logo’’ kullanımına yönelmektedirler. Halbuki, bütün Türkiye sathına yayılmış binlerce gönüllü ordusu kardeşlerimiz çarşıda pazarda gördükleri Helal logolu ürünü sahte olduğunu tespit edince üşenmeden fotoğrafını çekip merkezimize göndererek bize destek olmakta. Teknoloji imkânları kullanılarak son model cep telefonlarına yüklenen Helal uygulama da, bu sahtekârların foyasını ortaya çıkarmaya birebir yetmektedir. GİMDES Merkezimiz de bu sahtekârları belgeleri ile birlikte hukuk büromuza hukuki işlemleri başlatmaları için ulaştırıyor.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 11:34
  1. Sahte Helal Logo Kullanımı
  2. GİMDES
  3. Helal ve Tayyib üretim
  4. Müslüman Ümmet
  5. ISO 9000
  6. HAACP
  7. KOSHER
  8. VEGAN
  9. Helal ve Tayyib ürün Sertifikalandırma

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