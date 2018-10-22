Yerliye teveccüh artıyor! Yabancı ürünlerin fiyatları gerileyecek

Röportaj/Buğra Kardan

Kur dalgalanmalarının ardından ithal ürünlerin yüzde 100-200 zamlanması tüketicileri yerli ürünlere yöneltti. Bu durumu gören sanayiciler de üretime ve ihracata odaklanma kararı aldı. Beyaz eşya üreticisi Vestel Ticaret’in Genel Müdürü Ergün Güler, “Otomobil ve giyim de dahil her sektörde yerliye kayış var. Çünkü halkın alım gücü dolar ile uyumlu olarak artmadı. Hali ile yanına yanaşılmayan ithal ürünlerden çok yerliler tercih edilir oldu” dedi.

Telefonlarımız ön planda

Kur ataklarının ardından ithal telefonların fiyatlarında aşırı artışlar görüldüğünü vurgulayan Güler, “Buna uyumlu olarak yabancı markalara talep daralırken, ülkemizde üretilen telefonlar ön planda olmaya ve teveccüh görmeye başladı. Böyle giderse yabancı markalarda talep yüzde 50-60 geriler” öngörüsünde bulundu. Güler, ani kur artışlarının yerli sanayicilere yaradığını kaydederek, “Hem üretim hem iç ve dış satışlar iyiye gidecek, olumlu trend edecek gibi görünüyor” ifadesini kullandı.

iPhone örneği

‘Yerli ürün’ anlayışının tekrar ele alınması gerektiğini anlatan Güler, şu örneği verdi: “ABD’li Apple’ın Iphone’u var. Iphone’un ne kadarı yerli? Açın ardına bakın ‘made in China’ yazıyor ama esasında durum öyle değil. Iphone’un ortalama fiyatı 2 bin dolar ama maliyeti 200 dolar. Apple, Çinli bir şirkete ürettirdiği telefonu 2 bin dolara satıyor. Bunun 200 doları Çin’e, bin 800 doları ise Kaliforniya’ya gidiyor. O bin 800 dolar da kâr değil, Ar-Ge ve marka yatırımlarının dönüşü. Bizim beyaz eşyalarımızda da durum aynı. Hammaddeler ithal. Malum ara mamulleri dışarıdan Euro ve dolar ile satın alıyoruz. Ama burada hammadde veya ara mamulden çok marka, patent ve lisans almak önemli. Ki bu anlamda beyaz eşya sektörü çok üretken. Sektörün patent alımında payı devamlı artıyor.”

Turqualıty vurgusu

Türk beyaz eşya firmalarının dünya rekortmeni ürünleri bulunduğuna dikkat çeken Güler, şöyle konuştu: “Bu ürünlerin sayısını artırmak, yerlilik oranının yukarı çekmek için Turquality teşviklerine önem verilmeli. Malum, firmalarımız markalaşmaya önem veriyor. Bunun için ya kendi markalarına yatırım yapıyor ya da dışarıdan marka satın alıyorlar. Bu nedenle teşviklere odaklanılmalı. Vergilerini ödeyen, teşvikleri suiistimal etmeyen, ticaret açığını kapatan sektörlerin Turquality gibi programlara yönlendirilmeleri; devlet yardımlarından daha çok yararlanmaları için gerekli adımlar atılmalı.”

Ekonomiye olumlu katkı sunuyor

Vestel Ticaret Genel Müdürü Güler, yerli telefonları Venüs’ün ekonomiye önemli katkı sunduğunu dile getirerek, “Ürünümüzü erişilebilir fiyatlardan müşterileri ile buluşturmayı esas alıyoruz. Ve görüyoruz ki Venüs iddiasını giderek arttırıyor, dünyaca ünlü rakiplerine kafa tutuyor” dedi.

İndirimler fiyatları aşağı çekti

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Başkanı da olan Güler, üyelerinin ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na katılıp fiyat indirimleri yaptığının altını çizdi. Güler, indirimlerin raflarda karşılık bulduğunu; fiyatları aşağı çektiğini söyledi.