  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Yerli yazılımla denizlerimizde kuşun uçuşu bile kaydedilecek!
Teknoloji

Yerli yazılımla denizlerimizde kuşun uçuşu bile kaydedilecek!

Türkiye’nin denizlerindeki tüm gemi trafiği ve deniz üzerindeki izler gerçek zamanlı alınarak filtre edilecek ve denizlerimizin anlık resmini çekip ilgili kurumlarla paylaşacak web tabanlı yerli sistem geliştiriliyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 09:59:00 -
Yerli yazılımla denizlerimizde kuşun uçuşu bile kaydedilecek!

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar tarafından imzalanan Ortak Deniz Resmi Oluşturulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında, Türkiye'nin denizlerinde ortak resmin oluşturulması için Kıyı Emniyetine bağlı tüm gemi trafik hizmetleri, Ulusal Otomatik Tanımlama Sistemi ve deniz seyir yardımcılarından dinamik izler ve veriler, gerçek zamanlı alınarak entegre edilecek ve birleştirilen izler ile verileri filtre ederek ilgili kurumlarla paylaşacak web tabanlı bir sistem geliştirilecek.     

İki güzide kurumun karşılıklı çok güzel çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Ünüvar, "Kullandığımız tüm sistemlerin yerli ve milli yazılım ve sistemlerle donatılmasını sağlayacağız" dedi. Nacar ise şunları söyledi: "Denizlerimizde kullanılan farklı sistemlerdeki veri ve iz bilgilerini de kullanacağız. Bu iz ve verilerle bir ortak deniz resmi oluşturup anlık olarak ilgili kurumlarla paylaşacağız. Yazılım Uluslararası Denizcilik Organizasyonunun e-seyir stratejisine uygun olarak geliştirilen kıyı tabanlı teknolojilerle uyum sağlayacak esneklikte olacak. Türk denizciliğine yerli-milli teknoloji geliştirmeyi sürdüreceğiz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bloomberg dünyaya duyurdu: Türkiye orada doğalgaz buldu
Dünya

Bloomberg dünyaya duyurdu: Türkiye orada doğalgaz buldu

ABD'li Bloomberg'in haberine göre Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz bulduğu öne sürüldü.
Flaş iddialar: Sevindirici boyutta! İşte Türkiye'nin bulduğu doğal gaz yatakları
Gündem

Flaş iddialar: Sevindirici boyutta! İşte Türkiye'nin bulduğu doğal gaz yatakları

Gazeteci Yazar Muharrem Sarıkaya, Türkiye'nin sondaj çalışmaları yaptığı Tuna-1 ve Kıyıköy'de önemli doğal gaz yatakları keşfettiğini iddia ..
DSÖ’den Irak için ciddi uyarı
Dünya

DSÖ’den Irak için ciddi uyarı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs vakalarında artış yaşayan Irak için ciddi uyarıda bulundu.
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı