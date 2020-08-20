Yerli yazılımla denizlerimizde kuşun uçuşu bile kaydedilecek!

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar tarafından imzalanan Ortak Deniz Resmi Oluşturulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında, Türkiye'nin denizlerinde ortak resmin oluşturulması için Kıyı Emniyetine bağlı tüm gemi trafik hizmetleri, Ulusal Otomatik Tanımlama Sistemi ve deniz seyir yardımcılarından dinamik izler ve veriler, gerçek zamanlı alınarak entegre edilecek ve birleştirilen izler ile verileri filtre ederek ilgili kurumlarla paylaşacak web tabanlı bir sistem geliştirilecek.

İki güzide kurumun karşılıklı çok güzel çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Ünüvar, "Kullandığımız tüm sistemlerin yerli ve milli yazılım ve sistemlerle donatılmasını sağlayacağız" dedi. Nacar ise şunları söyledi: "Denizlerimizde kullanılan farklı sistemlerdeki veri ve iz bilgilerini de kullanacağız. Bu iz ve verilerle bir ortak deniz resmi oluşturup anlık olarak ilgili kurumlarla paylaşacağız. Yazılım Uluslararası Denizcilik Organizasyonunun e-seyir stratejisine uygun olarak geliştirilen kıyı tabanlı teknolojilerle uyum sağlayacak esneklikte olacak. Türk denizciliğine yerli-milli teknoloji geliştirmeyi sürdüreceğiz.”