Yerli ve milli teknolojiye destek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye'de inovasyon ve girişimciliğin yeni adresi olacak "Zemin İstanbul" kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın Türkiye'de ilk olarak Başakşehir'de hayata geçirdiği "Living Lab - Yaşam Merkezi" projesi, "Zemin İstanbul" adıyla İstanbul geneline yayılıyor.

Fikir sahibi girişimcilere teknolojik ekipman ve laboratuvar imkanı sunmak için Şişhane Metrosu'nda kurulan merkez, 15 Ağustos'ta hizmet vermeye başlayacak.

Türkiye'nin başlattığı yerli ve milli üretim hamlesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan proje kapsamında, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzalanacak.

Protokolle, genç girişimcilerin desteklenmesi, girişimcilik ekosistemi ile temasın kuvvetlendirilmesi, yüksek potansiyelli girişimler ile yeni teknolojilerin erken tanınması, farklı alanlarda yetkinlikleri olan kurumlarla işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

İBB Avrupa Birliği Müdürlüğü tarafından yürütülen proje Kuluçka Merkezi, Deneyim Merkezi, Eğitim ve Etkinlik Merkezi olmak üzere 3 ana merkez ve Animasyon Stüdyosu'ndan oluşuyor. Merkezlerde yaratıcı fikir sahibi bireylere veya küçük işletmelere iş geliştirme imkanı sağlayacak her türlü donanım, yazılım, ekipmanın yer aldığı ofis ve atölye imkanı da bulunuyor.

YERLİ VE MİLLİ ÜRÜN SAYISI ARTACAK

Girişimcilere yönelik altyapı hizmeti veren Zemin İstanbul, İstanbulluların yeni ürün ve hizmetlerin gerçek katma değerlerini görmesini sağlayan bir deneyim, araştırma ve inovasyon ortamı sunacak. Böylece Türkiye'nin kalkınma ivmesini güçlendirecek yerli ve milli ürün sayısının artırılması hedefleniyor.

Ayrıca yeni ürünler seri üretime geçmeden önce vatandaşın beğenisine sunulup değerlendirmeleri alınarak, gelişmiş ülkelerde oldukça yaygın olan vatandaşın sürece dahil edilmesi, öneri ve eleştirilerinin dikkate alınması ve düzenlenmesi sistemi uygulanacak.

Lokasyon olarak ulaşım ağlarının merkezinde yer alan Zemin İstanbul'a yılda 1 milyon ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

GİRİŞİMCİLERE ÜCRETSİZ EKİPMAN DESTEĞİ

Kuluçka Merkezinde girişimciler, çeşitli eğitimler almanın yanı sıra, sektörel ve akademik tecrübeye sahip kişilerin oluşturduğu mentor havuzundan kendi ihtiyaçları doğrultusunda faydalanabilecek. İş fikirleri üzerinde çalışan katılımcılar, açık ve kapalı ofis alanını ücretsiz kullanabilecek.

İsteyen girişimciler, ürettikleri prototiplerini test edebilmek, geri bildirim alabilmek için deneyim merkezi ile 3D yazıcı gibi gelişmiş modelleme ve tasarım ekipmanlarını kullanabilecek. Bu sürecin sonucunda, girişimcilerin "Şehir Bilimi (Urban Science)" alanına odaklanarak İstanbul için yenilikçi ürün ve hizmetler ortaya çıkartması amaçlanıyor. Girişimcilerin ürettikleri hizmetleri ilgili yatırımcılarla buluşturmasına da destek olunuyor.

Deneyim Merkezi, gelişen yaşam şartlarında karmaşık halde sunulan çok katmanlı çözümleri algılamak için bir metodoloji sunacak. Kullanıcı deneyimi, kullanıcı arayüzü tasarımı ve ergonomi alanlarının yanı sıra, birlikte ürün tasarlamaya kadar uzanan bir süreci kapsıyor. Deneyimleme süreci sonunda İstanbul için üretilecek ürün ve hizmetlerin vatandaşla birlikte tasarlanması amaçlanıyor.

YAPAY ZEKADAN ROBOT YAPIMINA KADAR GENİŞ İMKANLAR SUNULUYOR

Eğitim ve Etkinlik Merkezi ise geleceği inşa edecek çocuklar ve gençlere yönelik "7-10 Yaş Maker" ile "10-16 Yaş İleri Maker" programlarını içeriyor. Merkezde, robotik, kodlama, arduino, elektronik, nesnelerin interneti, siber güvenlik, havacılık ve uzay teknolojileri, enerji teknolojileri, nano teknoloji, yapay zeka, üretim ve tasarım, programlama, mobil uygulama, mekanik tasarım, makine geliştirme, dijital üretim, ahşap teknolojileri, 3D yazıcı Tasarım Günleri, Maker Günleri gibi yenilik ve teknoloji etkinlikleri yapılacak.

Animasyon Stüdyosu ise çocukların farklı fikirlerini ve hayal dünyalarını gerçeğe dönüştürme şansı bulacakları tasarım ve programlamanın temel öğelerini barındıracak. Çocukların hayal gücünü dijital teknolojiyle birleştiren animasyon stüdyosu, yeni neslin senarist, animasyoncu, tasarımcı, programcı ve yönetmenlerini yetiştirmeyi, potansiyeli olan her çocuğu cesaretlendirmeyi hedefliyor.