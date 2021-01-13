Yerli ve milli radarın adı ne? Hangi ilimize kuruldu? Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK’ın beraber geliştirdiği projenin bazı detayları merak ediliyor. Yerli ve milli radarın ismi ve nerede kurulduğu merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Yerli ve milli radarın adı ne? Radar hangi ilimize kuruldu?