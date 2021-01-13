Yerli ve milli radarın adı ne? Hangi ilimize kuruldu?
Yerli ve milli radarın adı ne? Hangi ilimize kuruldu? Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK’ın beraber geliştirdiği projenin bazı detayları merak ediliyor. Yerli ve milli radarın ismi ve nerede kurulduğu merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Yerli ve milli radarın adı ne? Radar hangi ilimize kuruldu?
Türkiye’nin ilk yerli ve milli radarı, yakında hizmete açılacak. Söz konusu projeyi Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK’ın beraber geliştirdi. Proje Gaziantep ilimizde hayata geçirildi. Gaziantep’te kurulan radar merkezi ile Türkiye’nin ilk yerli ve milli radarı kuruldu. Radar, çok yakında hizmet vermeye başlayacak. Söz konusu milli radar, sivil havacılık hizmetlerinde kullanımda olacak.
Yerli ve milli radarın adı nedir?
Türkiye artık radar konusunda dışa bağımlılıktan kurtuldu. Yerli ve milli olma özelliği taşıyan ilk radar, Gaziantep’te kurulmuş oldu. Radara Milli Gözetim Radarı ismi verildi. Şubat ayı içerisinde kullanıma açılması planlanıyor.
Gaziantep’e kurulan radar, tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. Hava trafik kontrol hizmetleri için kullanılacak olan radar, uluslararası standartlarda üretimi yapıldı. Milli Gözetim Radarının şubat ayında kullanıma açılması bekleniyor. Milli Gözetim Radarı, 7/24 hizmet sağlayacak.