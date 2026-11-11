1999, 2000 ve 2008 sigorta girişliler dikkat! Kademeli emeklilikte yeni gelişme: Gözler Meclis'te

ÖZELLİKLE ŞU GRUPLAR GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR: 1999 sigorta girişliler: 8 Eylül 1999 sonrasında ilk kez sigortalı olan ve EYT kapsamına giremeyen çalışanlar. 2000-2004 sigorta girişliler: Emeklilik yaşının işe giriş tarihine göre kademelendirilmesini bekleyenler. 2005-2008 sigorta girişliler: Daha erken emeklilik imkânı sağlayabilecek yeni bir düzenlemenin kapsamını merak edenler. Burada önemli olan, henüz yeni bir yaş ve prim tablosunun kesinleşmemiş olması. Meclis'teki teklifin yasalaşması durumunda kapsam ve uygulama koşulları da netleşecek.