HABER MERKEZİ

Her fırsatta basın özgürlüğünden dem vurduğu halde kendi maskesini düşüren milli medyayı ‘bu suçun zaman aşımı yok’ diyerek tehdit eden ve partisinde dönen yolsuzlukları ifşa eden Akit’e hayasızca küfüreden Özgür Özel’in partisi ve yol arkadaşları benzeri görülmemiş bir iki yüzlülüğe imza attı. Belediyelerdeki skandalları perdelemek için yüzü aşkın miting düzenleyen Özel ve ekibi şimdi de iftira atmayı gazetecilik sanan, akçeli işlere bulaşan, devletin şerefli bürokratlarına itibar suikastı düzenleyen ve adeta Yeni Parti borazanı gibi hareket eden yandaşlar için sokaklara döküldü.

Taklacı Tanal’sız olmaz

YP İstanbul İl Başkanları Özgür Çelik’in organize ettiği sözde “Düşünceye, Basına, Gazetecilere Özgürlük” yürüyüşüne aralarında Dilek İmamoğlu ile YP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’ın yanı sıra sınırlı sayıda fondaş sevici katılırken, iftira, manipülasyon, halkı aldatma gibi TCK kapsamında suç sayılan fiilleri alenen ve ısrarla işledikleri için hapis yatan yandaşlar için destek sloganları atıldı. Öcalan’ı filozof olarak tanımlayan ve ‘casusluk’ soruşturması kapsamında tutuklanan Merdan Yanardağ, ‘kamuoyunu yanıltıcı’ nitelikte paylaşımlar yapan Şaban Sevinç, Sarıgül soruşturmasında kara para aklama iddiasıyla tutuklanan Murat Ağırel’e selam gönderilirken, FETÖ’ye destek nedeniyle kayyım atanan Sözcü ile fondaş Halk TV için dayanışma çağrısı yapılması, malum zihniyetin gazetecilikten ne anladığını gözler önüne serdi.

BASINI TEHDİT EDENLER

Kendilerine yönelik en ufak eleştiride gazetecileri şiddetle susturma yoluna giden ve iktidara gelmeleri halinde gazetelerin tamamına el koyacaklarını söyleyerek, basını açıkça tehdit eden Özgür Özel ve ekibinin göstermelik yürüyüşü tepkiyle karşılanırken, konuyla ilgili gazetemize konuşan duayen gazeteciler, etkinliği Yeni Partililerin ikiyüzlülüğü olarak yorumladı. Yürüyüş düzenleyerek destek verdikleri kişilerin ise gazetecilikle uzaktan yakından ilgileri olmadığını vurgularken, iftira atmanın, yalan yazmanın ve kara para aklamanın gazetecilik olmadığını belirtti.

KENDİLERİNE ÖZGÜRLÜK

Gazetemize konuşan Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş, şunları dile getirdi: ‘Süleyman Demirel’in bir sözü vardı; ‘Yollar yürümekle aşınmaz.’ Yeni Parti cenahın yürüyüş yapmak yerine, eğer gerçekten bu kişilerin haksız şekilde gözaltına alındığına inanıyorlarsa yapmaları gereken şey oldukça basit; hukuki destek vermek ve iddialarını açıklamak. Örneğin, yıllardan beri yurt dışında yaşayan bir kişinin, sürekli yurt dışından fon sağlayarak gazete çıkarması ve televizyon sahibi olması ne kadar doğru, ne kadar normal? Bu kuruluşlara belediyeler ve başka kaynaklar üzerinden sürekli para aktarıldığına ilişkin birtakım tespitler yapılmış. Yıllardan beri habercilik dışında her şeyi yapan, ortalığa melanet saçan bir yapı var. Tıpkı belediyeler meselesinde olduğu gibi, kendi içlerinde birbirleri hakkında söyledikleri bile yeterli.

AMAÇLARI KARGAŞA

Dolayısıyla yürüyüş yapmak, ortalığı hareketlendirmek ve mümkünse karıştırmak dışında, ortada açık ve net suçlamalar bulunuyor. Yapılması gereken, ‘Bunların aslı astarı yoktur, olayın aslı şudur’ diyebilmek. Ancak böyle bir açıklama da yok. Bu medya yapılarının bir kısmı CHP, bir kısmı ise YP yanlısı. Kendi aralarında da kavgalar yaşanıyor. Bu belediyeler de böyle. Hukuka aykırı biçimde bu yapıların fonlandığı anlaşılınca devlet üzerine düşeni yaptı. ‘Hay Allah, bunlar yürüyüş yaptı, o hâlde biz bu işten dönelim” diye bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla bütün bunların neden yapıldığını kendileri biliyor. Sadece maksatları gürültü çıkarmak. Olan bitenin aslı bundan ibaret.”