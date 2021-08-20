Yerli ve milli elektrikli insansız kara aracı Alkar R8, görücüye çıktı

Türk savunma sanayisinin son dönemde geliştirdiği ürünlerin vitrine çıktığı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) TÜYAP’ta devam ediyor. Dünyada düzenlenen 32 savunma sanayisi fuarı arasında katılımcı firma sayısı itibarıyla üçüncü sırada yer alan IDEF, Türkiye’nin bir dünya markası olarak 15’inci kez düzenleniyor.

Fuardaki katılımcılardan, Alpera Savunma Sistemleri Kurucusu Özbarlı, ilk kez IDEF’te sergiledikleri elektrikli ve insansız kara savunma aracı Alkar R8’e ilişkin açıklamalarda bulundu.

2017 yılında kurulan Alpera Savunma Sistemleri’nin Teknopark İstanbul’da yerleşik olduğunu aktaran Özbarlı, özellikle insansız sistemler ve otonom araç sistemleri üzerine odaklandıklarını ve 4 yıldan beri ordunun ve güvenlik güçlerinin ihtiyacı olan insansız sistemleri üretmeye çalıştıklarını söyledi.

IDEF 2021’de ilk kez görücüye çıkan, elektrikli ve insansız kara aracı Alkar R8’in 8 tekerlekli, tamamıyla elektrikli, kendi içerisinde mesafeyi artıracak dizel jeneratöre sahip bir araç olduğunu dile getiren Özbarlı, şu bilgileri verdi;

2 buçuk ton sınıfında Seviye 3 ve Seviye 4’e kadar koruma faktörünü sağlayabilen bir insansız kara aracı. Şu an üzerindeki sistem 20 milimetrelik bir makinalı top. Aslında aracın kendi özellikleri dahilinde modüler bir yapıya sahip olması nedeniyle farklı görevlerde farklı zamanlarda hizmet verebilecek şekilde tasarlanmış, ülkemizin şartlarına, coğrafyasına ve ihtiyaçlarına uygun olarak değiştirilebilecek modüler alt yapıya sahip bir araç.

“2022 yılı içerisinde seri üretime geçmesi planlanıyor”

Aracın üzerindeki motorlar, sürücü grupları, görev bilgisayarları, mekanik sistemler dahil olmak üzere aracın büyük bir kısmı ekibimiz tarafından tasarlanıyor ve üretiliyor.

Büyük bir ihtimalle TSK’nın taleplerine göre veya kolluk kuvvetlerinin taleplerine göre yapılacak değişikliklerle birlikte 2022 yılı içerisinde seri üretime geçmesi planlanıyor. Şu an için Kuzey Avrupa ülkelerin de bazılarıyla, özellikle yakın ilişkiler içerisinde olduğumuz ülkelerle birtakım görüşmeler var. Birtakım teklifler sunuluyor. Bunlar üzerinden de görüşmeler sürüyor.