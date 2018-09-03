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Yerli teknolojinin merkezi: Samsun

Türkiye’nin yerli markası reeder’ın, Samsun’da 8 milyon TL yatırım yaptığı yerli telefon fabrikasının açılışı yapıldı. Yaklaşık 100 kişinin çalıştığı fabrikanın açılışı reeder kurucu ortakları Uygar Saral ve Sezen Sungur Saral’ın ev sahipliğinde yapıldı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 10:16
Yerli teknolojinin merkezi: Samsun

Türkiye’nin yerli markası reeder Samsun'da yaklaşık 100 kişinin çalıştığı  yerli telefon fabrikasının açılışını gerçekleştirdi.

600 BİN CİHAZ KAPASİTESİ

“Yerli ve milli üretimin en önemli konu başlıklarından biri haline geldiği, adeta bir milli mücadele olduğu bugünlerde Samsun’da açtığımız fabrikamızda yılda 600 bin cihaz üretim kapasitesine sahibiz” diyen Saral, “Fabrikamızda uzun vadede yapay zeka destekli teknoloji ürünleriyle giyilebilir teknoloji ürünleri (akıllı saat gibi) üretmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

ADIM ADIM İŞ ORTAKLIĞI

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ise Türkiye’nin yerli teknolojiyle neler yapabileceğini gösteren bir yatırımın açılışına katıldığını ifade etti. Terzioğlu, reeder’ın hikayesinin Türkiye’nin teknoloji gelişiminde çok önemli bir anı olacağının altını çizerek, “Adım adım o dijital servislerin üzerinde çalışacak cihazları da hep birlikte iş ortaklarımızla beraber hayata geçirmeye devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

AKILLI TELEFON  ÜRETECEK

Samsun’daki fabrika ilk etapta tuşlu telefon modeli F1’in üretileceğini belirten Saral, önümüzdeki günlerde piyasaya sürülmesi planlanan, ilk yerli akıllı telefon modeli P13’ü de Samsun’daki fabrikada üretileceğinin altını çizdi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 10:16
  1. Samsun
  2. Reeder
  3. akıllı telefon
  4. fabrika

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