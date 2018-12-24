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Yerli silah ‘Wattozz’ dünya markası olma yolunda

Albayraklar Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak, yerli üretim elektroşok silahı ‘Wattozz’ hakkında açıklamalarda bulundu. Albayrak, “Türkiye’nin savunma sanayiinde gösterdiği gelişimi hazmedemeyenlerin buna artık kendilerini alıştırmaları gerekiyor. Yerli ve mili silahımız dünya markası olma yolunda ilerliyor" dedi.

24 Aralık 2018 Pazartesi 19:48
Yerli silah ‘Wattozz’ dünya markası olma yolunda

Adnan Albayrak, “Türkiye’nin savunma sanayiinde gösterdiği gelişimi hazmedemeyenlerin buna artık kendilerini alıştırmaları gerekiyor. Yerli ve mili silahımız dünya markası olma yolunda ilerliyor" dedi.

Tanıtıldığı günden bu yana tüm dünyanın ilgisini üzerine çeken yerli üretim elektroşok silahı ‘Wattozz’u ortaya çıkaran Albayraklar Savunma’nın Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak, “Türkiye’nin savunma sanayiinde gösterdiği gelişimi hazmedemeyenlerin buna artık kendilerini alıştırmaları gerekiyor. Wattozz dünyanın en iyi non-lethal silahı ve bir dünya markası olma yolunda emin ve koşar adımlarla ilerliyor” dedi.

“Rakip silah borsada yüzde 10’a yakın değer kaybetti”

İlk tanıtımından bu yana yerli silahın dünyadan büyük bir taleple karşılalandığını aktaran Albayrak, “Dünyanın ilk ve tek kablosuz elektroşok silahı olma özelliği taşıyan yüzde yüz yerli ve milli Wattozz’un videolarının basına servis edilmesinden sonraki dönemde ABD’li rakip silahın hisseleri yabancı borsada yüzde 10’a yakın değer kaybetti. Rakibin şu veya bu nedenle değer kaybetmesi bizi tabiki ilgilendirir ama sevindirmez, her zaman adil rekabet yanlısıyız, hangi silah daha iyi ise dünya polis teşkilatlarının o silahı tercih etmeleri gayet normal” diye konuştu.

Türkiye’ye yılda ortalama 250 milyon dolarlık bir döviz girdisi getirmesi amaçlanan yerli elektroşok silahının 5 milyon dolarlık ilk satış sözleşmesi geçtiğimiz günlerde Malezya ile imzalanmıştı.

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Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 19:48
  1. yerli silah
  2. ‘Wattozz’

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