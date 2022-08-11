Yerli oyuncu olmanın avantajını yaşıyorsun demişti ama!

Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun, "Yerli oyuncu olmanın avantajını yaşıyorsun şu anda. TFF’nin koymuş olduğu yerli oyuncu kuralının avantajını yaşıyorsun" dediği sol bek İsmail Köybaşı ile yollar ayrıldı. Köybaşı 1. lig ekibi Göztepe ile yoluna devam edecek.

Göztepe'nin Trabzonspor'dan sol bek İsmail Köybaşı ve Almanya'nın FSV Frankfurt takımından stoper Lukas Erhan Gottwalt'la resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

1'inci Lig'de sezonun ilk haftasında pazar günü deplasmanda Sakaryaspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe transferde atağa kalktı. Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar iki oyuncuyla her konuda anlaşma sağladı. Göztepe'nin Trabzonspor 'dan sol bek İsmail Köybaşı ve Almanya'nın FSV Frankfurt takımından stoper Lukas Erhan Gottwalt'la resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Son şampiyon Trabzonspor'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen İsmail'in Göztepe'nin teklifini kabul ettiği ve hafta sonuna kadar İzmir'e gelip resmen sarı-kırmızılı takıma dahil olacağı bildirildi. Bir süredir denenen Erhan'ın da teknik direktör Turgay Altay tarafından beğenildiği açıklandı. Almanya'ya eşyalarını toplamak için giden 24 yaşındaki Erhan'ın gelir gelmez resmi mukaveleyi imzalayacağı açıklandı.

YERLİ OYUNCU OLMANIN AVANTAJINI YAŞIYORSUN DEMİŞTİ!

Trabzonspor Kulübü, daha önce 2+1 yıllık anlaşma sağladığını duyurduğu İsmail Köybaşı ile sözleşme imzaladı. İmza töreninin ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun, "Yerli oyuncu olmanın avantajını yaşıyorsun şu anda. TFF’nin koymuş olduğu yerli oyuncu kuralının avantajını yaşıyorsun. Normalde bugüne kadar kadromuza kattığımız yabancı oyunculara 5’er bin forma sattım ben ama sen yerli oyuncu statüsündesin. Dolayısıyla bunun bir avantajı olarak da ben 1500 forma diyorum. Sen ne diyorsun?" sözleri üzerine İsmail Köybaşı, "Trabzonspor’un yakında 54. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ben bunu 1967 yapmak istiyorum. Bunun da bir anlamı olsun istiyorum." şeklinde karşılık vermişti.



