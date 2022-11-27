Yerli motorda müthiş gelişme! Başarıyla entegre edildi
BMC Power tarafından "AZRA Güç Grubu Projesi" kapsamında geliştirilen yerli motor, "BMC 8×8 ZPT" ve "Tank Taşıyıcı"ya başarıyla entegre edildi.
BMC Power'ın sıralı tipteki askeri motorlarından AZRA çeşitli platformlara başarıyla entegre edildi.
BMC Power'ın sıralı altı silindirli 600 beygir güç üreten Azra motoru yakın zaman önce 45 bin km’lik yol testini tamamlamıştı.
Kara Sistemleri Semineri’nde edinilen bilgiye göre AZRA motorunun BMC’nin 8×8 zırhlı personel taşıyıcı ve tank taşıyıcı araçlarına entegrasyonu başarıyla gerçekleştirildi.
BMC tarafından üretilen Tuğra tank taşıyıcı için AZRA Gen 2 olarak geliştirme yapılıyor.
Azra motoru 8×8 zırhlı araçlar ve çekici araçlarda kullanılmak için tasarlanan sıralı altı silindirli 12,8 litre hacimli bir motordur. Turboşarj besleme ile 600 beygir güç üretmektedir.
DefenceTürk