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Ekonomi Yerli ‘mobil dronesavar’da ilk ihracat Rusya’ya
Ekonomi

Yerli ‘mobil dronesavar’da ilk ihracat Rusya’ya

Antalya’da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için drone tehditlerine karşı ‘KALKA’ adı verilen yerli mobil erken uyarı hava savunma sistemini üreten firma, Rusya’ya ihracata hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 17:18:00 -
Yerli ‘mobil dronesavar’da ilk ihracat Rusya’ya

Türk mühendislerce tasarlanan ve TSK envanterine giren savunma sisteminin ihracatı için imalata başlandı. Üretici firmanın Ar-Ge koordinatörü Bekir Yalçın, mobil dronesavarın tamamen yerli ve milli imkânlarla üretildiğini dile getirdi. KALKA’nın pek çok ülkenin ilgisini çektiğini anlatan Yalcın, “Ürünümüze Sri Lanka, Bangladeş, Malezya, Katar, Pakistan, Afganistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden de talep var” dedi. Mobil dronesavarı incelemek için Pakistan’dan bir heyetin Antalya’ya geldiğini de belirten Yalçın, “Konuklarımız ürünümüzü beğendi. Tabii şu anki önceliğimiz cihazımızın işlevlerini, özelliklerini ve muadillerine göre üstünlüklerini tanıtabilmek. Bu konuda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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