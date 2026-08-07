Yamaç paraşütüyle Fas'tan İspanya'ya geçmeye kalkan kaçak göçmen denize çakılarak öldü

Olay, yerel saatle bu sabah 08:00 civarında meydana geldi. Görevliler, Fas sınırına yakın Benzu çevresindeki dağlardan yamaç paraşütüyle şehre ulaşmaya çalışan bir kişiyi fark etti. İlk bulgulara göre, Ceuta’nın kuzey sınırına yakın bir alana inmeye çalışıyordu ancak yamaç paraşütünün kontrolünü kaybetti ve yüksekten denize çakıldı.

İspanyol EFE haber ajansı, Sivil Muhafız kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Ceuta’nın kuzey sınırı yakınlarında meydana gelen olayın ardından görevlilerin Sahra Altı Afrika kökenli genç göçmenin cesedini sudan çıkardığını duyurdu.

Habere göre, Sivil Muhafız görevlileri göçmenin hala hayatta olabileceğini düşünerek hızla bölgeye intikal etti, ancak göçmenin hayatını kaybettiğini tespit ettiler. Cesedi daha sonra Sivil Muhafız Deniz Hizmetleri’nin tesislerine nakledildi. EFE, bunun yamaç paraşütüyle Ceuta’ya girmeye çalışan bir göçmenin kaydedilen ilk ölüm vakası olduğunu da kaydetti.