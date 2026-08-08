Ülke felaketi yaşıyor: Binlerce binada elektrik kesildi!
Japonya'nın Okinawa Adası’nda saatte 216 kilometreye ulaşan Dolphin Tayfunu nedeniyle 6 kişi yaralanırken, 50 binden fazla binada elektrik kesintisi yaşandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Japonya'nın Okinawa Adası’nda saatte 216 kilometreye ulaşan Dolphin Tayfunu nedeniyle 6 kişi yaralanırken, 50 binden fazla binada elektrik kesintisi yaşandı.
Pasifik’te etkili olan Dolphin Tayfunu, Japonya’nın Okinawa Adası’nda hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgarların etkisiyle 5’i Okinawa’da, 1’i Kagoshima bölgesinde olmak üzere 6 kişi yaralandı. Elektrik hatlarında meydana gelen hasar nedeniyle 50 binden fazla binada enerji kesintisi yaşanırken, çok sayıda uçuş da iptal edildi.
RÜZGARIN HIZI 216 KİLOMETREYE ULAŞTI Dolphin Tayfunu’nun Okinawa’yı etkisi altına almasıyla bölgede şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşulları görüldü. Saatteki hızı 216 kilometreye kadar çıkan rüzgarlar nedeniyle Okinawa’da 5, Kagoshima’da ise 1 kişi yaralandı. Fırtınanın neden olduğu olumsuzluklar ulaşım ve enerji altyapısını da etkiledi. Kagoshima’da yaklaşık 39 bin, Okinawa’da ise 12 binden fazla binada elektrik kesintisi meydana geldi.
ÇİN’DE ALARM SEVİYESİ YÜKSELTİLDİ Dolphin Tayfunu’nun Pazar gecesi ile Pazartesi sabahı arasında Çin’in doğu kıyılarına ulaşması beklenirken, yetkililer olası sel ve toprak kaymalarına karşı hazırlıklarını artırdı. Çin makamları tayfunu ikinci en yüksek seviye olan “turuncu kategori tayfun” olarak sınıflandırırken, acil müdahale seviyesini de 3’üncü dereceye yükseltti.
LİMANLAR KAPATILDI, FERİBOTLAR DURDURULDU Tayfunun yaklaşması üzerine Zhejiang kıyılarında alarm seviyesi en üst noktaya çıkarıldı. Bölgede liman faaliyetleri durdurulurken 162 feribot seferi iptal edildi. Fujian eyaletinde de feribot seferleri askıya alındı. Yetkililer, deniz ulaşımının yanı sıra kara ve demir yolu taşımacılığında da tedbirleri artırdı.
HAVALİMANLARI VE DEMİR YOLLARINDA TEDBİR Zhejiang’deki Ningbo Lishe Uluslararası Havalimanı, gece saat 23.30’dan itibaren operasyonlarını durduracağını ve Pazar günü tüm uçuşların askıya alınacağını açıkladı. Şanghay’daki Yangshan Limanı’nda tahliye çalışmaları başlatılırken, Yangtze Nehri Deltası’ndaki bazı demir yolu seferlerinin de Pazar gününden itibaren geçici olarak durdurulacağı bildirildi.
TAYFUN TAYVAN’I DA ETKİLEDİ Dolphin Tayfunu’nun etkileri Tayvan’da da hissedildi. Yerel yönetim, tayfun nedeniyle 78 uluslararası uçuşun iptal edildiğini açıkladı. Adanın özellikle kuzey kesimlerinde hafta sonu boyunca şiddetli yağışların etkili olması beklenirken, yetkililer vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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