Ülke felaketi yaşıyor: Binlerce binada elektrik kesildi!

RÜZGARIN HIZI 216 KİLOMETREYE ULAŞTI Dolphin Tayfunu’nun Okinawa’yı etkisi altına almasıyla bölgede şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşulları görüldü. Saatteki hızı 216 kilometreye kadar çıkan rüzgarlar nedeniyle Okinawa’da 5, Kagoshima’da ise 1 kişi yaralandı. Fırtınanın neden olduğu olumsuzluklar ulaşım ve enerji altyapısını da etkiledi. Kagoshima’da yaklaşık 39 bin, Okinawa’da ise 12 binden fazla binada elektrik kesintisi meydana geldi.