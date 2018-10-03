Yerli malında logo günü

EKONOMİ SERVİSİ

‘Yerli üretim’ logosu uygulaması bugün başladı. Logonun ülkemizde üretilen tüm ürünlerin etiketlerinde, tarife ve fiyat listelerinde kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde bulunması zorunlu olacak.

Usulsüz kullanıma ceza

Yerli üretim logosunun mevzuata aykırı şekilde kullanımının tespiti halinde ilgililer hakkında fiyat etiketine ilişkin aykırılıklar için etiket başına 274 lira idari para cezası uygulanabilecek. Ayrıca Reklam Kurulu tarafından reklamın yayımlandığı mecraya göre 6 bin 900 lira ile 276 bin 345 lira aralığında idari para cezası verilebilecek.

Yabancı firmalar tarafından üretilen ve satışa sunulan her tür mal için de yerli üretim logosu kullanılması zorunluluğu bulunuyor. Uygulama toplumun tamamı tarafından olumlu karşılandı. Logonun tüketicinin yararına olacağını dile getiren esnaf, “Raflarda hangi ürünlerin yerli, hangilerinin yabancı olduğu görülebilecek. Buna göre satın alma kararı verilecek” görüşünde birleşti.

Yerli üretime odaklanılmalı

Tüketici Hakları Derneği (THD) Genel Başkanı Turhan Çakar da ‘yerli üretim’ logosunun önemli bir adım olduğuna işaret etti. Uygulamanın ekonomiye olumlu katkı sunacağını vurgulayan Çakar, “Bundan böyle yüzde 100 yerli ürün üretimine odaklanmalıyız. Malların hammaddeleri, ara mamulleri, girdileri ile ülkemizde imal edilmesi için elimizden geleni yapmalıyız” dedi. Dışa bağımlılığın yüzde 50-55 seviyelerinde olduğunu kaydeden Çakar, “Bu oranı minimize etmek, ithalatı aşağı çekmek için önlem almalıyız” ifadesini kullandı. Çakar, topluma da yerli ürünün öneminin anlatılması gerektiğine dikkat çekerek, “Neden ithalat yapalım, milyarlarca dolardan olalım. Neden üretmek varken, dışarıdan alalım” diye konuştu.