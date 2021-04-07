  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji "Yerli Makinalı Tüfek" envantere girdi
Teknoloji

"Yerli Makinalı Tüfek" envantere girdi

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından geliştirilen "Yerli Makinalı Tüfek PMT-76/57A" envantere alınarak Mehmetçik’in hizmetine sunuldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 15:55:00 -
"Yerli Makinalı Tüfek" envantere girdi

Yerli Makinalı Tüfek PMT-76/ 57A’nın envantere alındığı bildirildi.

MKEK tarafından önceden yapılan açıklamada tüfeğin göreve hazır olduğu, "Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu öz kaynakları ile geliştirilerek 50 bin atım ve zorlu kalifikasyon testlerini tamamlayan Platform Makinalı Tüfek PMT-76/ 57A göreve hazır!" açıklamasıyla duyurulmuştu.

MKEK’in öz kaynakları ile geliştirdiği ve ilk olarak IDEF-19 fuarında sergilediği PMT-76/57A Platform Makinalı Tüfek, 7,62×51 mm çapında olmakla birlikte icra edilen 27 farklı kalifikasyon testini de başarıyla geçti.

PMT-76/57A Makinalı Tüfek'in özellikleri

- Dakikada 650 / 950 atım / dakika

- PMT-76; Piyade ve PMT-76T; Tank kullanımı

- ALTAY Ana Muharebe Tankına tam uyumluluk

- 27 farklı kalifikasyon testini başarıyla geçti

- Çabuk namlu değiştirme özelliği (QCB)

- 50 bin atım ile doğrulanmış silah ömrü

- +71 ila -51 arasındaki hava koşullarında çalışabilme

- SARP Silah Kuleye tam uyumluluk

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kritik açıklamayı yaptı: Türkiye bir hazırlık içinde
Dünya

Kritik açıklamayı yaptı: Türkiye bir hazırlık içinde

Afganistan'daki Hizb-i İslami partisinin lideri Gülbeddin Hikmetyar, Türkiye'nin Taliban ile Kabil hükümeti arasındaki barış görüşmelerinde ..
Çok konuşulacak fotoğraf! Miçotakis Türkiye nedeniyle kovduğu ismin ayağına gitti
Dünya

Çok konuşulacak fotoğraf! Miçotakis Türkiye nedeniyle kovduğu ismin ayağına gitti

Libya'ya ziyaret düzenleyen Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile yapılan anlaşma nedeniyle sınır dışı edilen Libya’nın eski Atina Büy..
HİSAR-A Hava Savunma Sistemi’nin kabul testleri tamamlandı
Teknoloji

HİSAR-A Hava Savunma Sistemi’nin kabul testleri tamamlandı

Milli Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (AİHSS) HİSAR-A’nın muayene ve kabul faaliyetleri başarıyla tamamlandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay