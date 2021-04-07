"Yerli Makinalı Tüfek" envantere girdi

Yerli Makinalı Tüfek PMT-76/ 57A’nın envantere alındığı bildirildi.

MKEK tarafından önceden yapılan açıklamada tüfeğin göreve hazır olduğu, "Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu öz kaynakları ile geliştirilerek 50 bin atım ve zorlu kalifikasyon testlerini tamamlayan Platform Makinalı Tüfek PMT-76/ 57A göreve hazır!" açıklamasıyla duyurulmuştu.

MKEK’in öz kaynakları ile geliştirdiği ve ilk olarak IDEF-19 fuarında sergilediği PMT-76/57A Platform Makinalı Tüfek, 7,62×51 mm çapında olmakla birlikte icra edilen 27 farklı kalifikasyon testini de başarıyla geçti.

PMT-76/57A Makinalı Tüfek'in özellikleri

- Dakikada 650 / 950 atım / dakika

- PMT-76; Piyade ve PMT-76T; Tank kullanımı

- ALTAY Ana Muharebe Tankına tam uyumluluk

- 27 farklı kalifikasyon testini başarıyla geçti

- Çabuk namlu değiştirme özelliği (QCB)

- 50 bin atım ile doğrulanmış silah ömrü

- +71 ila -51 arasındaki hava koşullarında çalışabilme

- SARP Silah Kuleye tam uyumluluk