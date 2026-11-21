ABD'nin F-35 programından çıkardığı Türkiye, milli savunma sanayisinde tarihi bir eşiği daha geride bıraktı. Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın güvenlik güçlerine teslim edilmesi, uluslararası medya kuruluşlarının gündemine oturdu.

Test ve eğitim faaliyetleri kapsamında toplam 600 sorti gerçekleştiren KIZILELMA'nın ilk üç uçağı, kabul testlerini başarıyla tamamlayarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girdi.

Hindistan'dan dikkat çeken manşet: Erdoğan'ın uçan canavarı!

Hindistan merkezli medya kuruluşu Firstpost, Türkiye'nin insansız savaş uçağı hamlesini “Erdoğan'ın uçan canavarı” başlığıyla izleyicilerine duyurdu.

KIZILELMA'nın sıradan bir insansız hava aracı olmadığına dikkat çekilen yayında, Türkiye'nin hava muharebelerinin geleceğini şekillendirebilecek bir teknolojiyi hizmete aldığının altı çizildi.

Pilotların mücadele ettiği geleneksel hava muharebelerini örnek gösteren Firstpost, şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi bu tablodan tek bir şeyi çıkarın: Pilotu. Geriye kalan, hava muharebesinin yeni bir türü. Bir ülke ise bu senaryoyu gerçeğe dönüştürme yolunda önemli bir aşamayı geride bıraktığını söylüyor. Türkiye, ilk insansız savaş uçağını envanterine kattı.”

Erdoğan'ın zafer mesajını dünyaya duyurdular

Hint medya kuruluşu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KIZILELMA'nın teslimatı dolayısıyla verdiği mesajı da ekranlarına taşıdı.

Erdoğan'ın, “Şanlı ordumuzun Bayraktar KIZILELMA ile nice zaferlere imza atacağına inanıyorum. Bu gurur verici dönüm noktasının büyük başarılara vesile olmasını temenni ediyorum.” sözlerine yer verildi.

ABD'nin F-35 engelini hatırlattılar

Türkiye'nin neden insansız savaş uçaklarına yatırım yaptığını da mercek altına alan Firstpost, Washington yönetiminin 2019 yılında Türkiye'yi F-35 programından çıkardığını hatırlattı.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından ABD'nin, bedeli önceden ödenen F-35'lerin teslimatını engellediğine dikkat çekildi.

KIZILELMA'nın, Türkiye'nin yabancı askeri tedarikçilere olan bağımlılığını azaltma hedefinin önemli bir parçası olduğu belirtildi.

Türkiye'nin denizlerdeki gücüne güç katacak

İnsansız savaş uçaklarının insan hayatını riske atmadan yüksek riskli görevler üstlenebileceğini aktaran Firstpost, KIZILELMA'nın insanlı savaş uçaklarıyla birlikte görev yapabilme potansiyeline de dikkat çekti.

Türkiye'nin KIZILELMA'yı kısa pistli deniz platformlarında görevlendirmeyi hedeflediğini hatırlatan medya kuruluşu, bu kabiliyetin Ankara'nın denizlerdeki hava gücünü önemli ölçüde genişletebileceğini vurguladı.

Küresel yarışta Türkiye damgası

ABD, Çin ve Avustralya'nın da insansız savaş uçağı teknolojileri üzerinde çalıştığına değinilen analizde, dünya genelinde yeni bir hava kuvvetleri anlayışına yönelik yarışın başladığı belirtildi.

Türkiye'nin bu alandaki hamlesinin askeri kazanımların yanı sıra savunma sanayisi ihracatı açısından da önemli fırsatlar sunduğu kaydedildi.

Baykar'ın mayıs ayında Endonezya ile imzaladığı, 12 adet KIZILELMA'nın satışını ve ilave uçaklar için opsiyon hakkını kapsayan ilk ihracat anlaşmasına da dikkat çekildi.

Hava muharebelerinde yeni dönemin ayak sesleri

KIZILELMA'nın operasyonel görevlerde sergileyeceği performansın önemine işaret eden Firstpost, insansız savaş uçaklarının geleneksel hava kuvvetleri anlayışını kökten değiştirebileceğini belirterek analizini şu sözlerle tamamladı:

“Geleceğin hava gücü mutlaka tamamen pilotsuz olmayabilir. Ancak artık her kokpitte bir pilota ihtiyaç duyulmayan bir döneme doğru ilerliyor olabiliriz.”