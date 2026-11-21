Yeni Parti'nin Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulması planlanan İzleme Komisyonuna katılmama kararı, DEM Parti ile ilişkilerde krize yol açtı. DEM Parti, Özgür Özel'in kararına tepki gösterdi.

eni Parti ile DEM Parti arasında İzleme Komisyonu çatlağı büyüyor. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulması planlanan İzleme Komisyonuna üye vermeme kararı, özellikle Yeni Parti’nin Doğu ve Güneydoğu teşkilatları ile bölgedeki seçmen tabanında rahatsızlığa yol açtı.

DEM Parti’nin, Özgür Özel’e kararını yeniden değerlendirme çağrısının ardından Yeni Parti liderinden “Kimse bizi kendi kurdukları planın bir parçası olmaya zorlamasın. İktidarın gittiği yol yol değildir. Kimse bizi Erdoğan’ın yanına davet etmesin” açıklaması geldi.

DEM PARTİ'DEN ÖZGÜR ÖZEL'E CEVAP

Bu sözlere cevap veren DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Yeni Parti, eski siyasal ve toplumsal gerilimlerin devam etmesinden yana olamaz. Böyle bir siyaset izlerse kendisine Yeni Parti demesin. Gerçek ve güçlü muhalefet, barıştan kaçan değil, barışa koşan muhalefettir. Yeni Parti’nin yapması gereken bu sürecin dışında kalmak değil, içinde yer alarak etkileyen ve yönlendiren temel bir aktör olmaktır” dedi.

İBB'DE KENDİ ADAYINI ÇIKARACAK İDDİASI

Öte yandan kulislerde, Özgür Özel’in kararının ardından DEM Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisindeki muhtemel başkan vekilliği seçiminde kendi adayını çıkaracağı konuşuluyor. Yaşanan gelişmeler, ‘Kent Uzlaşısı’nın fiilen sona erdiği yorumlarını da beraberinde getirdi.