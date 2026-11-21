Pakistan'da 670 kilometrekarelik bölgede üç boyutlu sismik araştırmalar gerçekleştirecek Oruç Reis gemisi Karaçi Limanı'na ulaşırken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, iki ülke arasındaki enerji iş birliğinde yeni bir sürece girildiğini açıkladı.

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Pakistan'da 670 kilometrekarelik alanda yaklaşık iki ay boyunca 3 boyutlu sismik veri toplama çalışması yapacak.

Geminin Karaçi Limanı'na ulaşması dolayısıyla Oruç Reis Karşılama Töreni düzenlendi. Törene katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, burada yaptığı konuşmada Türkiye-Pakistan enerji ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığını söyledi.

Tören kapsamında gemi güvertesinde gerçekleştirilen incelemeler sırasında renkli anlar yaşandı. Bakan Bayraktar ile Pakistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve beraberindeki Pakistanlı yetkililer arasında geminin ismine dair geçen samimi diyalog sosyal medyada viral oldu.

"REİS, KOMUTAN GİBİ BİR ŞEY"

Güvertede yüründüğü sırada Pakistan heyetinden bir yetkili, geminin adını kastederek Bayraktar'a, "Yani Oruç kaptan, Reis de...?" sorusunu yöneltti.

Bayraktar bu soruya, "Reis, komutan gibi bir şey. Reis... Kime denir, biliyor musunuz?" sözleriyle karşılık verdi. Pakistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ise "Evet, Reis." diyerek başını salladı.

Heyetteki yetkililer daha sonra geminin adının doğru telaffuzu üzerine "Oruç mu, Oruj mu?" diye sordu. Bakan Bayraktar, kelimenin Türkçedeki okunuşunu tekrarlayarak "Oruç Reis." cevabını verdi.

"BU, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TÜRKİYE'DEKİ LAKABI"

Sohbetin devamında "Reis" unvanının Türkiye'deki güncel kullanımına değinen Bayraktar, "Bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'deki lakabı. Ona Reis diyorlar." ifadelerini kullandı.

Pakistanlı yetkililerin şaşkınlıkla karşılık vermesi üzerine Bayraktar, geminin Pakistan'daki görevine işaret ederek "Bunu o organize etti." dedi.

"ARAPÇADA BİLE REİS, REİSTİR"

Diyaloğun sonunda yanındaki heyete dönen Pakistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Bakan Bayraktar'ı gülümseten şu ifadeyi kullandı: "Arapçada bile reis, reistir."