Tarihe geçecek hata: Kendi kalesine attığı gol ağızları açık bıraktı
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Porto'nun Portekiz Kupası’nda Paredes ile oynadığı karşılaşmada Francisco Moura’nın kendi kalesine attığı gol futbol severleri şoka soktu.
Porto, Portekiz Kupası'nın dördüncü turunda Paredes ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 57. dakikasında savunma oyuncusu Francisco Moura, alışılmadık bir şekilde topu kendi ağlarına gönderdi ve skor 1-1'e geldi.
Yaptığı hatanın ardından büyük üzüntü yaşayan Moura'nın gözyaşlarına hâkim olamadığı ve oyundan çıkmak için yedek kulübesine işaret ettiği görüldü.
27 yaşındaki Portekizli futbolcu, karşılaşmanın 70. dakikasında teknik heyet tarafından kenara alındı.
Karşılaşmanın normal süresi ve devamındaki bölümünde eşitlik bozulmadı. Penaltı atışlarında rakibine 3-1 üstünlük sağlayan Porto, Portekiz Kupası'nda adını bir üst tura yazdırdı.
Moura'nın kendi kalesine attığı golün görüntüleri ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Futbolseverler, sıra dışı pozisyon karşısında şaşkınlıklarını dile getirdi.