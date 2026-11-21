Özel’e sosyal medyadan tepki gösteren Eski HDP ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, “Özgür Özel ‘Biz barış yolundan dönmedik, onlar demokrasi yolundan döndüler. O yüzden; Kimse bizi Erdoğan’ın yanına davet etmesin. Gitsin, Erdoğan’ı demokrasiye davet etsin’ demiş. Bu açıklamanın kendisi Türkiye’nin en temel sorunu olan Kürt sorununu çözme iradesi ve sorumluluğundan kaçmanın yanı sıra Demokrasiyi iktidarın, Erdoğan’ın sağlayacağı ön kabulünü ifade etmektedir” dedi.

“HALKIN BARIŞ, DEMOKRASİ, ÖZGÜRLÜK TALEBİ, DEĞİŞİM TALEBİ BAKİDİR”

Sebahat Tuncel şöyle devam etti: “Oysa bugün Türkiye halkları değişim ve dönüşüm istemektedir. Kürt sorunun demokratik ve barışçıl çözümü aynı zamanda demokratikleşme önündeki engellerin de kaldıracaktır.”





“Muhalefetin görevi bu değişime öncülük edecek siyasi iradeyi göstermek ve gereğini yapmaktır. Yeni parti ve Özgür Özel dünkü açıklama ile değişimin öncüsü olmayacaklarını deklare etmiştir. Halklarımız seçeneksiz değildir elbette.”



“Halkın barış, demokrasi, özgürlük talebi, değişim talebi bakidir. Dem parti ve demokratik cumhuriyet hareketi bu değişim talebini örgütleme ve halklara yeni ve güçlü bir seçenek sunma sorumluluğunu üstlenecektir. Talep eden değil inşa eden olacağız. Bu gelecek bizim ve nasıl olacağına biz karar vereceğiz”