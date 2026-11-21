Son düdükten sonra kırmızı kart gördü: Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde yok
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor maçının ardından kırmızı kart gördü.
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor maçının ardından kırmızı kart gördü.
Okan Buruk, Samsunspor maçının ardından kırmızı kart gördü.
Deneyimli teknik adam, gelecek hafta Beşiktaş maçında kulübede olmayacak.
30 Kasım'da Galatasaray, Beşiktaş derbisine çıkacak.
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