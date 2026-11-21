Murat Özer şunları aktardı: “Üçüncü Dünya Savaşı çıkar mı? sorusunun ciddi olarak tartışıldığı günümüzde dünyanın bu üç büyük nükleer gücü birbirleriyle savaşmadıkça ‘çıkmaz’ diyebiliriz. Aslında zirveden çıkan sonuç bildirisi de bu gerçeği ortaya koyuyor. Putin, Trump ve Xi Jinping'in imza attıkları bildiride nükleer silahların sınırlandırılması, başka ülkelerin bu silahlara erişiminin engellenmesi, petrol arzının artırılması ve BM'nin yapısında reform yapılması kararlaştırıldı. Yani küresel ölçekte bir savaşa kapı kapanmış gibi görünüyor.

Ancak ortak bildiride öyle bir madde var ki, aslında bu durum dünyayı ateşe veren bu üç ülkenin işledikleri suçları el birliğiyle gömmekte ne kadar mahir olduklarını gösteriyor. Bu madde, üç ülkenin devlet görevlilerinin dokunulmazlıklarına riayet edilmesini ve UCM ile Adalet Divanı gibi uluslararası yargı kurumlarının yetkilerinin sınırlandırılmasını öngörüyor. Böylece ABD'nin Irak, Afganistan, Vietnam ve Filistin'de; Rusya'nın Ukrayna, Kuzey Kafkasya ve Kırım'da; Çin'in ise Doğu Türkistan'da işlediği cinayetler bu ülkeler tarafından birbirlerine karşı bir koz olarak kullanılmayacak.

Belli ki ABD'nin müttefiki İsrail'in UCM tarafından yargılanması ve Çin'in müttefiki Myanmar'ın Uluslararası Adalet Divanı tarafından soykırım suçundan mahkûm edilmesi bu ülkeleri oldukça rahatsız etmiş. Bildiri bununla da yetinmiyor; BM'de reform yapmayı da taahhüt ediyor. Fakat ciddi bir farkla. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ‘dünya beşten büyüktür’ sloganıyla neredeyse her platformda dile getirdiği BM'nin yapısına dönük eleştiriye karşı bu üç ülke dünya barışı adına bir çözüm sunmak yerine, mevcut durumdan bile daha fazla kendi güçlerini tahkim etmeye çalışıyor. Öyle görünüyor ki mevcut güçleriyle yetinmeye niyetleri yok.

Şimdi başa dönüp tekrar soralım: Büyük savaş kapıda mı? Karadeniz'den Akdeniz havzasına, Afrika'dan Bengal Körfezi'ne kadar savaş pek çok coğrafyada zaten var. Üstelik milyonların can verdiği tüm bu savaşlarda bu üç ülkenin dolaylı ya da doğrudan katkısı var. Gerçek şu ki büyük savaş zaten var ve kurbanları da bizleriz. İşte tam da bu yüzden Mekke Savunma İttifakı gibi oluşumlar ‘bölgemizde barış için’ tarihi önem arz ediyor. Çünkü birbirlerinin çıkarlarına dokunmadan başka ülkeleri yağmalayan küresel güçlere karşı birlik olmaktan başka çaremiz yok”