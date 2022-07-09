Yerli keskin nişancı tüfekler nefes kesti!

TSK’nın silahlı mühimmat ihtiyacını karşılayan Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş.'nin (MKE) en özel ürünleri arasında keskin nişancı tüfekleri geliyor. Yerli keskin nişancı tüfeklerinin kabiliyetlerini CNN Türk ekibi görüntüledi.

Ekibin izlenimleri ise şu şekilde: "Şu anda Kırıkkale’deyiz burası MKE’nin Kırıkkale’deki silah fabrikası, atış poligonundayız. Burada silahlar ve mühimmatlar test ediliyor. Üretilen ürünlerin kalitesi ve performansı burada izletiliyor. Şu anda bir silah uzmanı belki de kurumun en özel silahıyla atış gerçekleştirecek. Elinde MAM-15 var.

Anti materyal keskin nişancı tüfeği, 12.7 mm kalibreye sahip, 1800 metre etkili menzile sahip. NATO standartlarındaki bu silah firmanın en güçlü silahı ve yalnızca güvenlik güçlerinin seçkin birlikleri tarafından kullanılıyor.

Özellikle güçlü zırhlara sahip hedefler için bu silah kullanılıyor. Güvenlik güçlerinin hizmetine de sunuluyor. Personel kullanırken burada da silahın geliştirme faaliyetleri devam ediyor ancak firmanın geliştirdiği tek silah bu değil.

MKE’nin geliştirdiği özel silahlardan birisi de KN-12 Keskin Nişancı Tüfeği, 1200 metre etkili menzili bulunuyor. 7.62 ve 8.59 mm kalibreye sahip. NATO standartlarında bir silah MKE tarafından milli olarak üretildi. Hem mühimmat hem silah milli imkanlarla geliştirildi.

Uzaktaki hedefleri etkisiz hale getirmek için kullanılıyor. Güvenlik güçleri tarafından Irak’ın kuzeyinde ve yurt içinde aktif kullanılıyor. Bu silahın özel bir hikayesi var. Suriye’nin kuzeyinde terörle mücadele operasyonları yapılırken güvenlik güçleri yurt dışından ithal edilen silah ve mühimmatları kullanıyordu. Fakat mühimmat temini konusunda ambargolar nedeniyle bazı sıkıntılar çıktı. MKE özel bir görev üstlendi. Keskin nişancı tüfeklerinin önce mühimmatları yerli olarak üretildi. Ardından 1 yıl gibi kısa bir sürede bu kesin nişancı tüfekleri üretildi ve güvenlik güçlerine sunuldu."

KN-12'NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ İSE ŞÖYLE

Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. mühendisleri tarafından tasarlanan ve geliştirilen KN-12 değişken kalibreli uzman nişancı tüfeği, üstün özellikleri ve kabiliyeti sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin etkin ve caydırıcı gücüne güç katacak. Değiştirilebilir namlu yapısı sayesinde 7.62 mm ve 8.59 mm kalibrelerde atış yapabilen uzman nişancı tüfeği KN-12, modüler yapısı ile de personele kullanım kolaylığı sağlayacak. 7 kilo 200 gram ağırlığa ve yaklaşık 1 metre uzunluğa sahip olan tüfek, NATO standardı tüm kalifikasyon testlerini başarıyla geçti.

İŞTE MAM-15'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Mekanizma çalışması el ile olup, fişekler kurma koluyla tek tek doldurulur.

Dipçikte geri tepmeyi azaltan amortisör sistemi vardır.

Atıcının rahat ateş edebilmesi için ayarlanabilir yanaklık ve dipçik tabanı vardır.

Kullanıcıya göre Dipçik 45 mm’ye kadar uzayabilmektedir.

Tetik ile korkuluk arası boşluğu ayarlayabilmek için hareketli kabza sistemi vardır.

Tetik kuvveti kullanıcıya göre ayarlanabilir.

Namlusu soğuk dövme ile üretilmiştir.

Tetik ve mekanizma emniyet sistemleri vardır.

Tetik iki aşamalı ayarlanabilir (istinad ve hassasiyet)

Atış sırasında tüfeği sabitleyebilmek amacıyla dipçik üzerine 3. Ayak vardır.



