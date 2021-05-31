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Teknoloji

Yerli HÜRKUŞ göreve hazır!

HÜRKUŞ-Hava Yer Entegrasyon Uçağı, "Uluslararası Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı"nda tanıtıldı. HÜRKUŞ, Konya'daki tatbikatta gösteri uçuşu yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 14:48:00 -
Yerli HÜRKUŞ göreve hazır!

HÜRKUŞ Hava Yer Entegrasyon uçağı önemli bir tatbikatta gösteri uçuşu yapacak. Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında gerçekleşecek `Uluslararası Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı`na Azerbaycan, Katar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye unsurları katılacak.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı eğitim faaliyetlerinde kullanılması planlanan HÜRKUŞ da tatbikatta gösteri uçuşu yapacak.

135. Filo`ya 6 HÜRKUŞ teslim edilecek. HÜRKUŞ muharip uçaklar için lazer işaretleme yapacak.

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