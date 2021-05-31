Yerli HÜRKUŞ göreve hazır!
HÜRKUŞ-Hava Yer Entegrasyon Uçağı, "Uluslararası Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı"nda tanıtıldı. HÜRKUŞ, Konya'daki tatbikatta gösteri uçuşu yapacak.
HÜRKUŞ Hava Yer Entegrasyon uçağı önemli bir tatbikatta gösteri uçuşu yapacak. Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında gerçekleşecek `Uluslararası Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı`na Azerbaycan, Katar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye unsurları katılacak.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı eğitim faaliyetlerinde kullanılması planlanan HÜRKUŞ da tatbikatta gösteri uçuşu yapacak.
135. Filo`ya 6 HÜRKUŞ teslim edilecek. HÜRKUŞ muharip uçaklar için lazer işaretleme yapacak.