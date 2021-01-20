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Teknoloji Yerli helikopter Gökbey'i bir yıl erteledi! TUSAŞ, acil ihtiyaç nedeniyle o projeye odaklandı
Teknoloji

Yerli helikopter Gökbey'i bir yıl erteledi! TUSAŞ, acil ihtiyaç nedeniyle o projeye odaklandı

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, yürütmekte oldukları projeler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamalarda normalde bu yıl teslim edilecek olan yerli helikopter Gökbey'in teslimatının 2022'de gerçekleşeceğini söyleyen Kotil, bu gecikmenin nedenine de değindi.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 19:22:00 -
Yerli helikopter Gökbey'i bir yıl erteledi! TUSAŞ, acil ihtiyaç nedeniyle o projeye odaklandı

Türkiye'nin yerli ve milli projelerinde önemli işler yürüten Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Orta Doğu Teknik Üniversiteliler Derneği tarafından düzenlenen bir Instagram canlı yayınına konuk oldu.

Yayın kapsamında çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Kotil, Milli Muharip Uçak ve ilk yerli helikopter Gökbey'in üretim süreçlerine değindi.

Türkiye'nin ilk yerli helikopteri Gökbey, normal koşullarda bu yıl içerisinde teslim edilecekti.

Ancak planlamalar ve yaşanan gelişmeler, TUSAŞ'ın planlarını değiştirmiş gibi görünüyor.

Temel Kotil'in bugün yaptığı açıklamalara göre Gökbey'in teslimatı, bu yıl yerine 2022 yılında gerçekleştirilecek. Bu durum, bir gecikme gibi görünüyor olsa da aslında durum pek de öyle değil.

F35 projesinden çıkarılmamız, TUSAŞ'ın önceliklerini değiştirdi

Temel Kotil tarafından yapılan açıklamalarda, Türkiye'nin F-35 projesinin dışında bırakılmasının Milli Muharip Uçak projesini daha önemli hale getirildiğine değinildi.

Bu doğrultuda planlamalarını yeniden gözden geçirdiklerini söyleyen TUSAŞ genel müdürü, Gökbey'in önceliği ile Milli Muharip Uçak'ın önceliğini değiştirdiklerini ifade etti.

Buna göre normal koşullarda Nisan 2022'de gerçekleşecek olan Milli Muharip Uçak Ön Tasarım Gözden Geçirme (PDR) faaliyeti, Nisan 2021'de gerçekleştirilecek.

Aslına bakacak olursak TUSAŞ, her iki projeyi de yeterince önemsiyor.

Bu bağlamda sizlere aktardığımız bir haberimizde Milli Muharip Uçak'ta kullanılacak motora ait bazı parçaların 3 boyutlu yazıcılarda üretileceğini, başka bir haberimizde ise Gökbey'in milli motorunun ateşleme ve çalıştırma testlerinin tamamlandığından bahsetmiştik.

Şirket, her iki proje konusunda da fazlasıyla iddialı ve bu projeleri başarıyla tamamlayacağından fazlasıyla emin...

 

 

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