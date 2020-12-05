  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yerli hayvan ırk ve hatlarının tescil listesine 10 hayvan eklendi
Ekonomi

Yerli hayvan ırk ve hatlarının tescil listesine 10 hayvan eklendi

Yeniakit Publisher
2020-12-05 09:39:31 -
Yerli hayvan ırk ve hatlarının tescil listesine 10 hayvan eklendi

ANKARA (AA) - Tescil edilen yerli hayvan ırkı listesine 10 yeni hayvan daha eklendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, sınai mülkiyet haklarının korunması amacıyla yerli hayvan ırk ve hatlarının tescil edildiği listeye Akbay (tavuk), Anadolu-T (tavuk), Anadolu arısı, Hatay arısı ekotipi, Trakya arısı ekotipi, Artlı (koyun), Çepni (koyun), Of (koyun), Eşme (koyun) ve Hünkari (güvercin) de dahil edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mete Yarar açıkladı! Pompeo Türkiye'yi neden hedef aldı?
Gündem

Mete Yarar açıkladı! Pompeo Türkiye'yi neden hedef aldı?

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, görevinde son dönemlerini yaşayan Mike Pompeo'nun NATO'da Türkiye'yi hedef alan söylemleriyle ilgili, "Savunma s..
Hedefleri kurşun sıkmadan darmadağın ediyor! Türkiye'nin silahı: ALKA YESS
Teknoloji

Hedefleri kurşun sıkmadan darmadağın ediyor! Türkiye'nin silahı: ALKA YESS

Türkiye'nin yeni silahları yakın zamanda görücüye çıkıyor. Bunlardan birisi de ALKA YESS olarak biliniyor. İşte yeni silaha dair her şey.....
Yoğun bakıma alınan Kadir Topbaş için ailesinden yeni açıklama: Bu zor anımızda...
Gündem

Yoğun bakıma alınan Kadir Topbaş için ailesinden yeni açıklama: Bu zor anımızda...

İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı Kadir Topbaş’ın oğlu Mustafa Ömer Topbaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, babası Kadir ..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay