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Gündem Yerli füzeye Mete Gazoz’un ismi verildi
Gündem

Yerli füzeye Mete Gazoz’un ismi verildi

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Lazer Güdümlü Mini Füze Sistemi’ne Tokyo 2020 Olimpiyatlarında okçuluk dalında Altın Madalya alan Mete Gazoz’un ismi verildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 17:40:00 -
Yerli füzeye Mete Gazoz’un ismi verildi

Roketsan tarafından geliştirilen Lazer Güdümlü Mini Füze Sistemi’ne Tokyo 2020 Olimpiyatlarında okçuluk dalında Altın Madalya alan Mete Gazoz’un ismi verildi.

METE Lazer Güdümlü Mini Füze Sistemi, IDEF 2021’de ilk kez sergilendi. Bir mini İnsansız Hava Aracına (İHA) entegre edilmiş şekilde sergilenen METE, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

METE Lazer Güdümlü Mini Füze Sistemi, yaklaşık 1 kilogram ağırlığı ile birçok platformda kullanılabiliyor. Tek personel tarafından bomba-atar ile de ateşlenebilecek METE Lazer Güdümlü Mini Füze Sistemi, hafifliği ve küçük boyutu ile mini İHA, İnsansız Kara Araçları (İKA) ve İnsansız Deniz Araçları ve (İDA) kara araçlarının insansız kulelerine entegre edilebilecek şekilde tasarlandı.

Yeni nesil 40 milimetre bomba-atar silahları kullanılarak atılabilen METE, mevcut konvansiyonel bomba-atar mühimmatının sahip olduğu azami menzilin ötesinde etkiye sahip.

Roketsan, bu sistemi, günümüzde meskûn mahal harp ortamında bulunan güvenlik güçleri için keskin nişancı, toplu hedef ve düşmanla temasta takviyeye gelen unsurlar gibi tehditlere karşı muharip güç etkinliğinin artırılması ihtiyacını görerek geliştirmek için harekete geçti.

Kaynak: Sputnik

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