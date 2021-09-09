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Sağlık Yerli aşıya onay ne zaman verilecek? Yerli aşıya onay kaç günde çıkar?
Sağlık

Yerli aşıya onay ne zaman verilecek? Yerli aşıya onay kaç günde çıkar?

Yerli aşı ne zaman kullanılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Eylül Perşembe günü önemli bir açıklama yaptı. Bakan Koca, yerli aşının üretim ve kullanım sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, yerli aşı ne zaman onaylanır?

Yeniakit Publisher
2021-09-09 19:21:00 -
Yerli aşıya onay ne zaman verilecek? Yerli aşıya onay kaç günde çıkar?

Ülkemizde 100 milyon dozu aşkın koronavirüs aşısı yapıldı. Bu sebeple Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, yerli aşıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yerli aşıya onay ne zaman verilecek? Yerli aşıya onay kaç günde çıkar?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkemizde uygulanan aşı miktarının 100 milyon dozu aşması sebebiyle önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, açıklamalarında yerli aşı konusuna da değindi. Fahrettin Koca, “Bir tesiste üretimine başladığımız TURKOVAC aşımız bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı. Onay alması halinde ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz" şeklinde konuştu.

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