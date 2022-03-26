  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Yerli aşı TURKOVAC çalışmalarına övgü dolu sözler
Sağlık

Yerli aşı TURKOVAC çalışmalarına övgü dolu sözler

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından geliştirilen yerli aşı TURKOVAC'ın, Türk insanının dünya ölçeğinde büyük başarılara imza atabileceğini gösteren en önemli sonuçlardan biri olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-26 13:14:00 -
Yerli aşı TURKOVAC çalışmalarına övgü dolu sözler

​​​​Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, YÖK Başkanı Erol Özvar, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı makamında ziyaret ettikten sonra senato üyeleriyle toplantıda bir araya geldi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Çalış, üniversiteyi ziyaretlerinden dolayı Özvar'a teşekkür etti.

Özvar da ERÜ tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen yerli aşı TURKOVAC çalışmalarında emeği geçenleri tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Salgın döneminde Erciyes Üniversitemizin ortaya koyduğu gayretler dolayısıyla başta Rektörümüz Mustafa Çalış'ı, siz hocalarımızı ve Prof. Dr. Aykut Özdarendeli hocamızı tebrik ediyorum. Erciyes Üniversitesi olarak ülkemize çok önemli bir katkı vermiş oldunuz. Bu çalışma, Türkiye'de insanımızın dünya ölçeğinde büyük başarılara imza atabileceğini belki de son yıllarda gösterebileceği en önemli sonuçlardan biridir."

Toplantı, Özvar'ın senato üyelerinin sorularını cevaplamasının ardından sona erdi.

YÖK Başkanı Özvar, Erciyes Kültür Merkezi'nde ERÜ'lü öğrencilerle bir araya gelerek soruları cevapladı.

Özvar, öğrencilerin üniversite yaşantısıyla ilgili "Verimli bir lisans eğitimi almak ve iyi bir bölüm bitirmenin birinci şartı, bana sorarsanız, iyi bir sosyal çevre edinmekten geçiyor. Üniversite hepinize eşsiz sosyal bir çevre edinme imkanı sağlıyor. Etrafımda gördüğüm başarılı insanlar hep sosyal çevresi olan ve o sosyal çevrede iyi bilinen, iyi tanınan ve pozitif insanlar." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Çalış tarafından Özvar'a, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı "PZL P24" uçağının maketi takdim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay