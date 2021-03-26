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Sağlık Yerli aşı son durum nedir? Yerli aşı ne zaman kullanılacak?
Sağlık

Yerli aşı son durum nedir? Yerli aşı ne zaman kullanılacak?

Koronavirüs yerli aşı son durum | Dünyanın dört bir yanında aşılama çalışmaları sürüyor. Bu sebeple aşı tedariki konusunda zaman zaman ülkeler sorun yaşayabiliyor. Bu sebeple yerli ve milli aşılar son derece önemli. Vatandaşlar sık sık internette yeri aşının son durumunu araştırıyor. Peki, yerli aşı bulundu mu? Yerli aşı ne zaman kullanılacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-26 15:27:00 -
Yerli aşı son durum nedir? Yerli aşı ne zaman kullanılacak?

Yerli aşı ne zaman uygulanacak? Türkiye’de 14 Ocak 2021 itibariyle CoronaVac aşısı uygulanmaya başladı. Kısa süre içerisinde ülkemizde Alman aşısı da yapılacak. Rus aşısıyla ilgili görüşmeler ise sürüyor. Bu sebeple vatandaşlar yerli aşının ne zaman uygulanacağını araştırıyor. Peki, yerli aşı ne durumda?

Yerli aşı son durum nedir? Yerli aşı ne zaman kullanılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrasında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Temenni ederiz ki mayıs haziran gibi bu iş tamamlansın, bitsin. Yaz mevsimine de huzurlu bir şekilde girmiş olalım. Aşıyı insanımız için en tesirli kaynak olarak görüyoruz. Yerli aşı çalışmalarımız devam ederken ilaç çalışmaları da devam ediyor” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’da 25 Mart’taki Bilim Kurulu toplantısının ardından aşılarla ilgili olarak konuştu. Bakan Koca, “Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen inaktif aşı Faz 2 safhasındadır. Son gönüllünün ikinci doz aşısı 9 Nisan'da yapılacak, sonuçların elde edilmesini takiben Nisan ayı sonunda, son aşama olan Faz 3 aşamasına geçilecek. Bir diğer önemli gelişme şudur. Ülkemiz, bugün VLP, yani Virus Like Particle, virüs benzeri parçacık aşısının Faz 1 çalışmalarına başlamıştır. Bu aşı türü, tüm dünyadaki en inovatif aşı adaylarından biridir. Yerli aşı konusunda sıralanacak başka gelişmeler de var. Kısaca değinecek olursam, Faz 1 insan çalışmalarına başlayan bir inaktif aşıyı, Faz 1 çalışmalarına geçmek için birkaç güne ihtiyacı olan bir başka inaktif aşıyı iki örnek olarak anabilirim” dedi.

Bakan Koca, “Bunlara ilaveten şu gelişme de son derece dikkate değerdir. Çünkü aşıda yeni bir teknik söz konusudur. Bu yeni teknikte aşının burundan sprey olarak uygulanması amaçlanmaktadır. İntranazal Kovid aşısı denilen bu aşının da çok yakında Faz 1 çalışmalarına başlanacak. Türk bilim insanlarının bu girişimi sonuçlanırsa bu, dünyadaki ilk intranazal Kovid aşısı olacak. Üretim verimliliği son derece yüksek olan bu aşıdan sadece 1 tesiste, yılda 250 milyon doz üretilebilecek" diye konuştu.

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