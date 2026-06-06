  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Arda Turan'la ilgili şaşkına çeviren gelişme! Duyan, kulaklarına inanamadı İşte Vincenzo Italiano'nun ekibi! Beşiktaş'ı ayağa kaldıracaklar Dünyada sadece sayılı ülkede var! Türk mühendislerin geliştirdiği görünmez güç, düşman hava savunmasını felç etti Bomba patlıyor: Şampiyonlar Ligi için nokta atışı! Okan Buruk'un prensi olur 7 yılda 7,62 milyar lira Enerjide dev tasarruf Dört gözle bekleniyor: Can Uzun'a Galatasaray soruldu! İşte verdiği cevap LGS’ye girecek öğrenciler ve velileri dikkat: Çok kritik uyarı yapıldı Kılıçdaroğlu ile Özel nispetin dozunu kaçırdı! Aldıkları yeni karar “Yiyin birbirinizi” dedirtti Şehirde duyanlar görmeye gidiyor! Hurda malzemeler ile sıra dışı dönüşüm Bakım çalışmaları tamamlandı, Yerebatan Sarnıcı yeniden açıldı! Türk vatandaşlarına Haziran ayı boyunca ücretsiz
Gündem
7
Yeniakit Publisher
LGS’ye girecek öğrenciler ve velileri dikkat: Çok kritik uyarı yapıldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

LGS’ye girecek öğrenciler ve velileri dikkat: Çok kritik uyarı yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 13 Haziran’da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesinde geri sayım sürerken uzmanlar, artık akademik eksiklerden çok öğrencilerin psikolojik dengelerinin korunmasının önemine vurgu yapıyor.

#1
Foto - LGS’ye girecek öğrenciler ve velileri dikkat: Çok kritik uyarı yapıldı

Yaklaşık 1 milyon adayın katılmasının beklendiği 13 Haziran’da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için artık son günlere gelindi. Sınavının birinci oturumu saat 09.30’da başlayacak. Sözel alan sorularının yer aldığı ilk oturumun ardından ikinci oturum saat 11.30’da gerçekleştirilecek. Sınavda 8’inci sınıf öğretim programlarında yer alan kazanımlar esas alınacak. Sorular; öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme ve bilimsel süreç becerilerini ölçecek nitelikte hazırlanacak. Birinci oturumda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dilden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek. 80 dakikalık ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak. Bu yıl ilk kez iki oturum arasında öğrencilere kuru meyveli yulaf bar, kuru üzüm, ceviz ve su içeren beslenme paketi dağıtılacak. Sınav sonuçları 10 Temmuz’da MEB’in resmi internet adresinden ilan edilecek.

#2
Foto - LGS’ye girecek öğrenciler ve velileri dikkat: Çok kritik uyarı yapıldı

LGS’ye bir hafta kala yapılması gerekenlerle ilgili Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Erdoğan, sınava hazırlık sürecinin büyük ölçüde tamamlandığını belirterek “Artık yeni bilgiler yükleme değil; çocuğun emeğini, özgüvenini ve duygusal dengesini koruma zamanı” dedi. Erdoğan, sınav yaklaştıkça evdeki konuşmaların, uyku düzeninin, yemek saatlerinin ve aile içi iletişimin öğrenciler üzerinde doğrudan etkili olduğunu belirterek velilerin sınavı sürekli gündeme getirmemesi gerektiğini söyledi. “Çocuk konuşmak isterse dinlemek, kaygısını paylaşırsa yanında olmak gerekir. Ancak sürekli sınav hakkında konuşmak destekten çok baskı hissi oluşturabilir” diyen Erdoğan, son günlerde sadece geçmiş deneme sonuçlarının ve eksiklerin üzerinden geçilmesi gerektiğini vurguladı.

#3
Foto - LGS’ye girecek öğrenciler ve velileri dikkat: Çok kritik uyarı yapıldı

Velilerin sınava birkaç gün kala “Şu denemede böyle yapmıştın”, “Biraz daha çalışsaydın” gibi cümlelerden kaçınması gerektiğini belirten Erdoğan, bu tür söylemlerin öğrencinin zihnini toparlamak yerine kaygısını artırabileceğini ifade etti. Son hafta yeni soru çözüm teknikleri ya da farklı sınav stratejileri öğretmeye çalışmanın da kafa karışıklığı yaratabileceğini belirten Erdoğan, anne babaların bu süreçte sınav koçu gibi davranmak yerine çocuklarının mevcut düzenlerini korumalarına yardımcı olmalarının daha yararlı olacağını söyledi.

#4
Foto - LGS’ye girecek öğrenciler ve velileri dikkat: Çok kritik uyarı yapıldı

Yanlış yapma. Dikkatli ol. Soruları iyi oku. Sakın heyecanlanma. Emek verdin. Elinden geleni yap. Sana güveniyoruz. Çıkınca seni burada bekliyor olacağız. Sonuç ne olursa olsun yanındayız. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi PDR Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Ulu ise sınav haftasında en çok konuşulması gereken konunun kaygı olduğunu söyledi.

#5
Foto - LGS’ye girecek öğrenciler ve velileri dikkat: Çok kritik uyarı yapıldı

Sınav yaklaştıkça kaygının artmasının doğal olduğunu belirten Ulu, şöyle konuştu: “Ölçülü kaygı performansı artırır. Ancak kaygı evin başköşesine oturup herkesi yönetmeye başlarsa performansı düşürür. Velilerin sıkça kullandığı “Heyecan yapma” cümlesi çoğu zaman işe yaramaz aslında. Bunun yerine ‘Heyecanlanman normal. Önemsediğimiz şeyler bizi heyecanlandırır. Biz burada yanındayız’ yaklaşımı çocuklara güven verir.

#6
Foto - LGS’ye girecek öğrenciler ve velileri dikkat: Çok kritik uyarı yapıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rahmi Koç'tan başka saygı duyan kalmamış! Sosyal medyada büyük yankı uyandıran tespit
Gündem

Rahmi Koç'tan başka saygı duyan kalmamış! Sosyal medyada büyük yankı uyandıran tespit

Tarihçi-Yazar Mustafa Armağan milletin başına silah zoruyla, İstiklal Mahkemeleri eliyle geçirilen şapkanın günümüzdeki içler acısı halini ö..
Yeni Mason Olan Adam Öldürüldü! Dili Koparılmış, Gözü Oyulmuş Halde Bulundu
Avrupa

Yeni Mason Olan Adam Öldürüldü! Dili Koparılmış, Gözü Oyulmuş Halde Bulundu

Fransa'nın Ardèche bölgesinde yaşanan korkunç olay ülkeyi sarstı. Yetkililer, kısa süre önce bir mason locasına katıldığı öne sürülen 42 yaş..
Özgür Özel’den iki yüzlü siyaset: Salı günü servete giydirdi, perşembe günü önünü ilikledi
Gündem

Özgür Özel’den iki yüzlü siyaset: Salı günü servete giydirdi, perşembe günü önünü ilikledi

Akit Gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında CHP'deki liderlik tartışmaları ve Koç Holding'in 100. yıl etkinliği üzerinden..
Özgür Özel’in imdadına Alman dostu yetişti
Gündem

Özgür Özel’in imdadına Alman dostu yetişti

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD) heyetiyle TBMM’de bir araya geldi.
Son depremleri de bilmişti! Şener Üşümezsoy'dan o şehre kritik uyarı!
Gündem

Son depremleri de bilmişti! Şener Üşümezsoy'dan o şehre kritik uyarı!

Yaptığı başarılı deprem tahminleri ile adından söz ettiren Prof. Dr. Şener Üşümezsoy "İstanbul’da büyük deprem kafalardaki bir hayalin proje..
Mossad'ın İran planını Erdoğan bozdu!
Gündem

Mossad'ın İran planını Erdoğan bozdu!

İran'da rejim değişikliği için silahlandırılan gruplar iddiası... MOSSAD eski İsrail istihbarat şefi, Erdoğan'ın Trump'ı ikna ederek planı a..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23