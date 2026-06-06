LGS’ye girecek öğrenciler ve velileri dikkat: Çok kritik uyarı yapıldı

Yaklaşık 1 milyon adayın katılmasının beklendiği 13 Haziran’da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için artık son günlere gelindi. Sınavının birinci oturumu saat 09.30’da başlayacak. Sözel alan sorularının yer aldığı ilk oturumun ardından ikinci oturum saat 11.30’da gerçekleştirilecek. Sınavda 8’inci sınıf öğretim programlarında yer alan kazanımlar esas alınacak. Sorular; öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme ve bilimsel süreç becerilerini ölçecek nitelikte hazırlanacak. Birinci oturumda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dilden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek. 80 dakikalık ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak. Bu yıl ilk kez iki oturum arasında öğrencilere kuru meyveli yulaf bar, kuru üzüm, ceviz ve su içeren beslenme paketi dağıtılacak. Sınav sonuçları 10 Temmuz’da MEB’in resmi internet adresinden ilan edilecek.