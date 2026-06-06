Dört gözle bekleniyor: Can Uzun'a Galatasaray soruldu! İşte verdiği cevap
Transfer piyasasını sallayan Can Uzun, günlerdir kendisini Galatasaray’a yazan iddialara Miami’deki milli takım kampında yanıt verdi!
Transfer piyasasını sallayan Can Uzun, günlerdir kendisini Galatasaray’a yazan iddialara Miami’deki milli takım kampında yanıt verdi!
Günlerdir adı Galatasaray ile anılan ve sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran Can Uzun’dan gündemi sarsacak bir transfer açıklaması geldi. A Milli Takımın Miami’deki kampında bulunan genç yıldıza fotoğraf çektirmek isteyen bir taraftar transfer piyasasının merak ettiği o kritik soruyu sordu.
- Galatasaray'a gidiyor musun?
Geleceği hakkında ne karar vereceği merak konusu olan ve adı ısrarla Galatasaray ile anılan milli futbolcu, transfer iddialarına net bir mesafe koydu.
Kendisine yöneltilen Galatasaray sorusunu doğrulamak ya da yalanlamak yerine tamamen milli takıma odaklandığını belirten şu yanıtı verdi: - Abi Dünya Kupasına gidiyoruz ya...
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