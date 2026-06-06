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Dört gözle bekleniyor: Can Uzun'a Galatasaray soruldu! İşte verdiği cevap
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Dört gözle bekleniyor: Can Uzun'a Galatasaray soruldu! İşte verdiği cevap

Transfer piyasasını sallayan Can Uzun, günlerdir kendisini Galatasaray’a yazan iddialara Miami’deki milli takım kampında yanıt verdi!

#1
Foto - Dört gözle bekleniyor: Can Uzun'a Galatasaray soruldu! İşte verdiği cevap

Günlerdir adı Galatasaray ile anılan ve sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran Can Uzun’dan gündemi sarsacak bir transfer açıklaması geldi. A Milli Takımın Miami’deki kampında bulunan genç yıldıza fotoğraf çektirmek isteyen bir taraftar transfer piyasasının merak ettiği o kritik soruyu sordu.

#2
Foto - Dört gözle bekleniyor: Can Uzun'a Galatasaray soruldu! İşte verdiği cevap

- Galatasaray'a gidiyor musun?

#3
Foto - Dört gözle bekleniyor: Can Uzun'a Galatasaray soruldu! İşte verdiği cevap

Geleceği hakkında ne karar vereceği merak konusu olan ve adı ısrarla Galatasaray ile anılan milli futbolcu, transfer iddialarına net bir mesafe koydu.

#4
Foto - Dört gözle bekleniyor: Can Uzun'a Galatasaray soruldu! İşte verdiği cevap

Kendisine yöneltilen Galatasaray sorusunu doğrulamak ya da yalanlamak yerine tamamen milli takıma odaklandığını belirten şu yanıtı verdi: - Abi Dünya Kupasına gidiyoruz ya...

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