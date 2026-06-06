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Bomba patlıyor: Şampiyonlar Ligi için nokta atışı! Okan Buruk'un prensi olur
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Bomba patlıyor: Şampiyonlar Ligi için nokta atışı! Okan Buruk'un prensi olur

Galatasaray tüm planlarını artık Şampiyonlar Ligi başarısı için yapma kararı aldı.

#1
Foto - Bomba patlıyor: Şampiyonlar Ligi için nokta atışı! Okan Buruk'un prensi olur

4 sezondur üst üste şampiyon olan Galarasaray artık Devler Ligi'nde başarı için orta sahasına dinamizm katacak bir dünya yıldızını gözüne kestirdi. Kolombiya basınının iddiasına göre sarı-kırmızılılar, Benfica'dan ayrılmaya hazırlanan Richard Ríos için Premier Lig devi Newcastle United ve Suudi Arabistan'ın finansal gücü Al-Hilal ile amansız bir transfer yarışına girdi.

#2
Foto - Bomba patlıyor: Şampiyonlar Ligi için nokta atışı! Okan Buruk'un prensi olur

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray, orta sahadaki dinamizmi artırmak adına Richard Rios'u listesine dahil etti. Ríos'un iki yönlü oyun yapısı, fiziksel gücü ve uluslararası deneyimi, Okan Buruk'un projesi için biçilmiş kaftan. Transferde, milli takımdan arkadaşı Davinson faktörünün de devreye girdiği iddia ediliyor.

#3
Foto - Bomba patlıyor: Şampiyonlar Ligi için nokta atışı! Okan Buruk'un prensi olur

Kolombiya basınından El Futbolero’nun iddiasına göre; transfer bütçesi güçlü üç büyük kulüp, Benfica forması giyen Richard Ríos’un peşine düştü. Portekiz ekibindeki geleceği belirsizliğini koruyan Kolombiyalı orta saha için en ciddi adaylardan biri Galatasaray. Premier Lig'in sert ve yoğun temposuna Ríos'un fiziksel özellikleriyle kolayca uyum sağlayacağını düşünen Newcastle United da, oyuncuyu yakından takip ediyor.

#4
Foto - Bomba patlıyor: Şampiyonlar Ligi için nokta atışı! Okan Buruk'un prensi olur

Al-Hilal de kadrosuna hem dinamizm hem de üst düzey tecrübe katmak adına Kolombiyalı yıldız için astronomik bir bütçe ayırmaya hazır. Benfica formasıyla başarılı bir grafik çizen, Kolombiya Milli Takımı ile Copa América ve Dünya Kupası Elemeleri'nde kilit rol oynayan Richard Ríos, komple bir orta saha profili sunuyor. Oyuncunun yükselen piyasa değeri nedeniyle, Portekiz kulübünün pazarlıklarda kapıyı yüksek bir bonservis bedeliyle açması bekleniyor.

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