Bomba patlıyor: Şampiyonlar Ligi için nokta atışı! Okan Buruk'un prensi olur

Al-Hilal de kadrosuna hem dinamizm hem de üst düzey tecrübe katmak adına Kolombiyalı yıldız için astronomik bir bütçe ayırmaya hazır. Benfica formasıyla başarılı bir grafik çizen, Kolombiya Milli Takımı ile Copa América ve Dünya Kupası Elemeleri'nde kilit rol oynayan Richard Ríos, komple bir orta saha profili sunuyor. Oyuncunun yükselen piyasa değeri nedeniyle, Portekiz kulübünün pazarlıklarda kapıyı yüksek bir bonservis bedeliyle açması bekleniyor.