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Sağlık Yerli aşı ne zaman uygulanacak? Kim ne zaman yerli aşı olabilir?
Sağlık

Yerli aşı ne zaman uygulanacak? Kim ne zaman yerli aşı olabilir?

Yerli aşı mayıs ayına yetişir mi? Türkiye’de 17 ayrı aşı çalışması yürütülüyor. Erciyes Üniversitesi’nin geliştirdiği aşının faz 2 çalışmaları sürüyor. Peki, yerli aşı ne zaman yapılır? Kim yerli aşı olacak? Türkiye’deki herkes ne zaman aşı olur?

Yeniakit Publisher
2021-02-15 20:52:00 -
Yerli aşı ne zaman uygulanacak? Kim ne zaman yerli aşı olabilir?

Yerli aşı ne zaman kime yapılacak? Koronavirüs salgının sona ermesi için toplumların büyük kısmının aşılanması gerekiyor. Bu da pek çok ülke arasında aşı savaşlarının yaşanmasına yol açıyor. Aşı tedariki konusundaki sorunlar ise milli aşının önemini öne çıkarıyor. Peki, yerli aşı ne zaman uygulanmaya başlar?

Yerli aşı ne zaman uygulanacak? Kim ne zaman yerli aşı olabilir?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tezer, dünya nüfusunun yüzde 75'inin bu hızla 5 yılda aşılanabileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Hasan Tezer, “Bizim hedefimiz, virüsün dolaşımını durdurmak insanları bağışık hale getirmek. Hedeflenen virüsün dolaşımını durdurmak için toplumun yüzde 60-70’nin aşılanması. Ancak aşıladığınız yüzde 10-15-20’lik kesim bile virüsün dolaşımını kesecektir, durduracaktır. Bu da mutasyona engel olacaktır. Virüsün yayılımını durduracak ve aslında indirekt olarak da insanları korumuş olacaksınız. Buna ‘toplumsal immünite’ diyoruz” dedi.

Yerli aşının yaz ortasına yetişebileceğini ifade eden Tezer, “Tüm dünyada şu an 7 farklı firmanın aşı tedarikinde ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Farklı türde aşılamaların gerçekleştiğini farklı modellerle söyleyebiliriz. Ama yeterli değil, hızlanması gerekiyor. Ülkemizde 17 yerli aşı çalışmasının yürüdüğünü biliyoruz. 3 aşının da faz-1 çalışması başladı. Erciyes Üniversitesinde faz-2 çalışmasının başlaması güzel bir haber. Faz-2 verileri uzun sürmeyecektir. Bir aksilik olmazsa ardından hızlıca faz-3 çalışması başlayacaktır. O da 2-3 ay sürse herhalde bir aksilik olmaz ise istediğimiz şekilde giderse temmuzun ortasında ya da yazın ortasında ya da yazın sonuna doğru ülkemizdeki geliştirilen aşılarda tedarike girecektir. Bununla birlikte bütün o hedeflediğimiz 4 aşamada olan 4 aşamaya gelip toplumun yüzde 75’ini aşılamış olma gayesine erişmiş olacağız” diye konuştu.

 

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