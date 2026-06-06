  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Otomobil devi vites yükseltti: Egea'dan bile ucuz SUV imkanı! BİM 2 - 5 Haziran 2026 aktüel kataloğu: Bu hafta BİM'de neler var? Mete Yarar gözden kaçan detayı açıkladı: Türkiye Avrupa'da olmayan bir teknoloji geliştirdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İstanbul Finansın Merkezi Olacak TOKİ'de satışlar başlıyor: İşte merak edilen 10 soru ve cevabı! Keneler en çok onları seviyor: O kan grubu risk altında Bakan müjdeyi duyurdu: Yolculuk 4 saatten 1,5 saate düşecek! Yusuf Kaplan 'tepem attı' diyerek çılgına döndü: Erdoğan’ın, Hakan Fidan’ın yüzüne nasıl bakacaksınız siz CHP’den köpeklere dokunulmazlık teklifi: ‘Kısırlaştırıp salın sokaklara! Japon devi o ilimizi gözüne kestirdi: Üsse çevirecekler
Sağlık
7
Yeniakit Publisher
Muhtemel komplikasyonların önüne geçilmeli: Çocuklarda kusma ve ishal vakaları arttı
IHA Giriş Tarihi:

Muhtemel komplikasyonların önüne geçilmeli: Çocuklarda kusma ve ishal vakaları arttı

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte hekimlerden çocuklarımız için altın değerinde öğütler gelmeye başladı.

#1
Foto - Muhtemel komplikasyonların önüne geçilmeli: Çocuklarda kusma ve ishal vakaları arttı

Son günlerde çocuklarda görülen kusma ve ishal vakalarında artış yaşandığını belirten Uzman Dr. Mustafa Kılıç, aileleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle sıvı kaybının çocuklarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurgulayan Kılıç, hijyen kurallarına uyulması, bol sıvı tüketilmesi ve belirtilerin uzun sürmesi halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini söyledi.

#2
Foto - Muhtemel komplikasyonların önüne geçilmeli: Çocuklarda kusma ve ishal vakaları arttı

Son dönemlerde çocuklarda kusma ve ishal şikayetleriyle hastanelere başvurularda artış yaşanıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Diyarbakır Dicle Memorial Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Kılıç, özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte viral enfeksiyonların ve gıda kaynaklı rahatsızlıkların daha sık görülebildiğini ifade etti.

#3
Foto - Muhtemel komplikasyonların önüne geçilmeli: Çocuklarda kusma ve ishal vakaları arttı

Kusma ve ishal nedeniyle çocuklarda sıvı kaybının kısa sürede ciddi boyutlara ulaşabileceğine dikkat çeken Kılıç, ailelerin çocuklarını yakından takip etmeleri gerektiğini belirtti. Yüksek ateş, ağız kuruluğu, halsizlik, gözlerde çökme ve idrar miktarında azalma gibi belirtilerin sıvı kaybına işaret edebileceğini söyleyen

#4
Foto - Muhtemel komplikasyonların önüne geçilmeli: Çocuklarda kusma ve ishal vakaları arttı

Kılıç, bu durumda mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmasını tavsiye etti.

#5
Foto - Muhtemel komplikasyonların önüne geçilmeli: Çocuklarda kusma ve ishal vakaları arttı

Kılıç, çocukların temiz su tüketmesine dikkat edilmesi, el hijyeninin ihmal edilmemesi ve açıkta satılan gıdalardan uzak durulmasının hastalıklardan korunmada önemli rol oynadığını belirtti.

#6
Foto - Muhtemel komplikasyonların önüne geçilmeli: Çocuklarda kusma ve ishal vakaları arttı

Ailelere bilinçsiz ilaç kullanımından kaçınmaları çağrısında bulunan Kılıç, erken müdahalenin muhtemel komplikasyonların önüne geçeceğini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeni Mason Olan Adam Öldürüldü! Dili Koparılmış, Gözü Oyulmuş Halde Bulundu
Avrupa

Yeni Mason Olan Adam Öldürüldü! Dili Koparılmış, Gözü Oyulmuş Halde Bulundu

Fransa'nın Ardèche bölgesinde yaşanan korkunç olay ülkeyi sarstı. Yetkililer, kısa süre önce bir mason locasına katıldığı öne sürülen 42 yaş..
'Dost' ülkede Peçe Yasağı! Binden Fazla Kadına Ceza Kesildi!
Dünya

'Dost' ülkede Peçe Yasağı! Binden Fazla Kadına Ceza Kesildi!

Kazakistan yönetimi ülke genelinde Müslüman kadınlara karşı peçe yasağını uygulamaya sert adımlarla devam ediyor!
Dünya bu sözleri konuşuyor! Hamaney cephesi Trump'tan bakın ne istedi
Dünya

Dünya bu sözleri konuşuyor! Hamaney cephesi Trump'tan bakın ne istedi

İran dini lideri Mücteba Hamaney'in askeri danışmanı Muhsin Rızai, Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan ateşkes görüşmelerine ilişkin öne..
Son depremleri de bilmişti! Şener Üşümezsoy'dan o şehre kritik uyarı!
Gündem

Son depremleri de bilmişti! Şener Üşümezsoy'dan o şehre kritik uyarı!

Yaptığı başarılı deprem tahminleri ile adından söz ettiren Prof. Dr. Şener Üşümezsoy "İstanbul’da büyük deprem kafalardaki bir hayalin proje..
Karadeniz’de Türk gemisine saldırı: Ölü ve yaralılar var
Dünya

Karadeniz’de Türk gemisine saldırı: Ölü ve yaralılar var

Karadeniz’de Kırım yarımadası açıklarında Türk bayraklı bir balıkçı teknesine saldırı düzenlendi. Saldırıda hasar alan teknenin batarken 1 b..
Gazeteci Yusuf Alabarda’dan Gündemi Sarsan Açıklama: Ferdi Zeyrek Kasten mi Öldürüldü?
Gündem

Gazeteci Yusuf Alabarda’dan Gündemi Sarsan Açıklama: Ferdi Zeyrek Kasten mi Öldürüldü?

Gazeteci Yusuf Alabarda, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bir videoda, 9 Haziran tarihinde hayatını kaybeden dönemin Manisa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23