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Dünya Gazzeliler bir yudum suya muhtaç!
Dünya

Gazzeliler bir yudum suya muhtaç!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Gazzeliler bir yudum suya muhtaç!

Siyonist rejim Gazzelileri bu sefer de susuzlukla öldürmeye çalışıyor.

Siyonist rejim Gazzelileri bu sefer de susuzlukla öldürmeye çalışıyor.

Gazze'de artan hava sıcaklıkları ve devam eden su sıkıntısı, bölge halkını zor durumda bırakıyor. İsrail saldırılarında su altyapısının büyük ölçüde zarar görmesi nedeniyle birçok kişi temiz içme suyuna ulaşmakta güçlük çekiyor.

Günlük ihtiyaçlarını karşılamak isteyen bölge sakinleri, su tankerlerinden su temin edebilmek için yoğun çaba harcıyor.

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Yorumlar

Hakan TAŞÇI

İNSQNLIĞINI KAYBETMEMİŞ MİLLETLER OLARAK İNSANLAR OLARAK YETER ARTIK YETER AYAĞA KALKIP YAHUDİLERİ DURDURALIM GAZZEDE ABLUKA ALTINDA FİLİSTİNLİLER BİR YUDUM SUYA BİR LOKMA EKMEĞE MUHTAÇ GAZZEDEKİ FİLİSTİNLİLER TERÖRİST İSRAİL TARAFINDAN AÇLIKLAN SUSUZLUKTAN ÖLDÜRÜLÜYOR Terörist İsrail Gazze'yi tamamen İlhak etmek için FİLİSTİNLİLERİ ABLUKA altında öldürüyor yiyecek içecek gibi insani ihtiyaçlara ulaşımını ı engelleyerek öldürüyor. Filistinliler vatanlarından ayrılmak istemiyor TERÖRİST TOPLULUK İSRAİL TARAFINDAN katlediliyor. Dünyada seyirci oluyor Allah'ım İsrail'i Yahudileri ona yardımcı olan ABD'yı İngiltere'yi Almanya'yı Fransa'yı kahret yok et senin her şey gücün yeter ALAHIM BU MEZALİME ORTAK OLAN YAHUDİYE SATILMIŞ ABD İNGİLTERE ALMANYA FRANSA YÖNETİCİLERİNİ DÜNYADAKİ YAHUDİLERİ BİR LOKMA EKMEĞİ YİYEMEYECEKBBİR YUDUM SUYU İÇEMEYECEK DERTLER MUSİBETLER VEREREK ÖLDÜR.FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZE GÖKTEN SOFRALAR İNDİR..YERİN ALTINDAN SULAR ÇIKAR FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİ KURTULUŞA ERDİR.SENİN HERŞEYE GÜCÜN YETER ALLAHIM Amin
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