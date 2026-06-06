Gazzeliler bir yudum suya muhtaç!
Siyonist rejim Gazzelileri bu sefer de susuzlukla öldürmeye çalışıyor.
Siyonist rejim Gazzelileri bu sefer de susuzlukla öldürmeye çalışıyor.
Gazze'de artan hava sıcaklıkları ve devam eden su sıkıntısı, bölge halkını zor durumda bırakıyor. İsrail saldırılarında su altyapısının büyük ölçüde zarar görmesi nedeniyle birçok kişi temiz içme suyuna ulaşmakta güçlük çekiyor.
Günlük ihtiyaçlarını karşılamak isteyen bölge sakinleri, su tankerlerinden su temin edebilmek için yoğun çaba harcıyor.