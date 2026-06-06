Keneler en çok onları seviyor: O kan grubu risk altında
Havaların ısınmasıyla peş peşe gelen KKKA kaynaklı ölüm haberleri, gözlerin tekrar ölümcül kene tehdidine çevrilmesine yol açtı. Uzmanlar kırsal alanlar, parklar ve piknik yerleri için art arda acil kodlu uyarılarda bulunurken, bilim dünyasının yayınladığı araştırma sonuçları ezberleri yerle bir etti. Çekya'da yapılan ve laboratuvar ortamında yüzlerce kenenin davranışlarının mercek altına alındığı o tarihi çalışmaya göre; kenelerin en çok tercih ettiği kan grubu belli oldu.