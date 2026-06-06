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Sağlık
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Yeniakit Publisher
Keneler en çok onları seviyor: O kan grubu risk altında
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Keneler en çok onları seviyor: O kan grubu risk altında

Havaların ısınmasıyla peş peşe gelen KKKA kaynaklı ölüm haberleri, gözlerin tekrar ölümcül kene tehdidine çevrilmesine yol açtı. Uzmanlar kırsal alanlar, parklar ve piknik yerleri için art arda acil kodlu uyarılarda bulunurken, bilim dünyasının yayınladığı araştırma sonuçları ezberleri yerle bir etti. Çekya'da yapılan ve laboratuvar ortamında yüzlerce kenenin davranışlarının mercek altına alındığı o tarihi çalışmaya göre; kenelerin en çok tercih ettiği kan grubu belli oldu.

#1
Foto - Keneler en çok onları seviyor: O kan grubu risk altında

Türkiye'de son dönemde peş peşe gelen Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) kaynaklı can kayıpları, kene tehlikesini bir kez daha ülkenin en önemli sağlık gündemlerinden biri haline getirdi. Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte kırsal alanlarda ve iç kesimlerde artış gösteren vakalar endişeyi artırırken, uzmanlar hayati uyarılarını peş peşe sıralıyor. Doğada vakit geçiren herkes için ciddi bir tehdit oluşturan bu duruma yönelik Çekya'daki Masaryk Üniversitesi tarafından yürütülen çarpıcı bir araştırma ise kene tehdidinin herkes için aynı düzeyde olmadığını ve kenelerin kurbanlarını seçerken belirli biyolojik kriterlere göre hareket ettiğini ortaya koydu.

#2
Foto - Keneler en çok onları seviyor: O kan grubu risk altında

LABORATUVAR ORTAMINDA KAN GRUPLARI TEST EDİLDİ: Araştırmacılar tarafından yürütülen çalışma kapsamında, laboratuvar ortamında özel olarak yetiştirilen 100 adet Ixodes ricinus türü kene kullanıldı. Bu keneler; A, B, AB ve 0 kan gruplarından alınan örneklerin yer aldığı kontrollü bir test alanına bırakıldı. Kenelerin hangi kan grubuna daha fazla eğilim gösterdiği ve hangisinden uzak durduğu istatistiksel yöntemlerle detaylıca analiz edildi. Ortaya çıkan veriler, kenelerin hedef seçerken rastgele hareket etmediğini, aksine bazı kan gruplarını çok daha cazip bulduğunu net bir şekilde gösterdi.

#3
Foto - Keneler en çok onları seviyor: O kan grubu risk altında

EN YÜKSEK RİSK GRUBU HANGİSİ? Araştırmanın en çok ses getiren bulgusu, kenelerin açık ara en fazla A kan grubuna yönelmesi oldu. Testlerde A grubuna ait örneklerle temas kuran kenelerin hareketliliğinin tepe noktaya ulaştığı gözlemlendi.

#4
Foto - Keneler en çok onları seviyor: O kan grubu risk altında

Uzmanlar bu durumu; bireylerin vücut kokusu, ter bileşenleri ve salgıladıkları kimyasal sinyaller gibi kişiye özel biyolojik faktörlerle açıklıyor. Risk tablosunda A grubunun hemen ardından ikinci sırada ise 0 kan grubu yer alıyor. Kenelerin ciddi bir yönelim sergilediği 0 grubuna sahip kişilerin de en az A grubu kadar yüksek bir dikkat seviyesine sahip olması gerekiyor.

#5
Foto - Keneler en çok onları seviyor: O kan grubu risk altında

DÜŞÜK RİSK GRUPLARI GÜVENDE OLDUĞU ANLAMINA GELMİYOR: Yapılan analizlerde kenelerin en az ilgi gösterdiği kan grubu B olurken, AB grubu ise nötr bir etki oluşturarak orta seviyede riskli grupta yer aldı. B ve AB kan grubuna sahip bireylerde temas oranının istatistiksel olarak düşük çıkması olumlu bir veri olarak değerlendirilse de tıp dünyası bu konuda tavizsiz bir duruş sergiliyor.

#6
Foto - Keneler en çok onları seviyor: O kan grubu risk altında

Uzmanlar, bu verilerin kesinlikle bir rehavete yol açmaması gerektiğinin, hiçbir kan grubunun kenelere karşı mutlak bir bağışıklığa veya koruyucu kalkana sahip olmadığının altını çiziyor.

#7
Foto - Keneler en çok onları seviyor: O kan grubu risk altında

KKKA TEHLİKESİNE KARŞI ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER: Özellikle nisan ve temmuz ayları arasında zirve noktaya ulaşan keneler, ağustos ayı itibarıyla azalsa da yaz sonuna kadar risk oluşturmaya devam ediyor. Türkiye'yi sarsan ölüm haberlerinin ardından uzmanlar, açık alanlarda uzun kollu ve açık renkli kıyafetlerin tercih edilmesini, pantolon paçalarının mutlaka çorap içine sokulmasını ve onaylı kene kovucu spreylerin kullanılmasını öneriyor.

#8
Foto - Keneler en çok onları seviyor: O kan grubu risk altında

Doğadan dönüşte ise kulak arkası, diz arkası, koltuk altı ve kasık gibi vücut kıvrımlarının titizlikle kontrol edilmesi hayati önem taşıyor. Vücutta kene tespit edilmesi halinde kesinlikle çıplak elle müdahale edilmemeli; vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

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