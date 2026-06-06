Keneler en çok onları seviyor: O kan grubu risk altında

Türkiye'de son dönemde peş peşe gelen Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) kaynaklı can kayıpları, kene tehlikesini bir kez daha ülkenin en önemli sağlık gündemlerinden biri haline getirdi. Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte kırsal alanlarda ve iç kesimlerde artış gösteren vakalar endişeyi artırırken, uzmanlar hayati uyarılarını peş peşe sıralıyor. Doğada vakit geçiren herkes için ciddi bir tehdit oluşturan bu duruma yönelik Çekya'daki Masaryk Üniversitesi tarafından yürütülen çarpıcı bir araştırma ise kene tehdidinin herkes için aynı düzeyde olmadığını ve kenelerin kurbanlarını seçerken belirli biyolojik kriterlere göre hareket ettiğini ortaya koydu.