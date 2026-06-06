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Spor Beşiktaş’ta ilk imza İtaliano artık resmen Kartal
Spor

Beşiktaş’ta ilk imza İtaliano artık resmen Kartal

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Beşiktaş’ta ilk imza İtaliano artık resmen Kartal

Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş, dün İstanbul’a getirdiği İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Beşiktaş, Sergen Yalçın’dan boşalan teknik direktörlük görevi için dün Vincenzo Italiano’yu İstanbul’a getirdi. Siyah-beyazlılar, 48 yaşındaki teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Vincenzo Italiano ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz Vincenzo Italiano’ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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